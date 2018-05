Mamá de Belinda revela detalles de la operación de su hija

Luego de darse a conocer que Belinda fue hospitalizada de emergencia, la mamá de la cantante ha dado detalles del estado de salud de su hija.

En entrevista telefónica para el programa Hoy, Belinda Schüll explicó:

Tuvo un dolor tan intenso que el doctor resolvió operarla, la ingresaron a las 11:00 y salió a las 2:00; ahora está dormida en observación.

Asimismo señaló que su hija Belinda tenía piedras en el riñón:

“Tenía unas piedritas en el riñón que obstruían la salida de la orina. Ahora está en observación porque le pusieron anestesia, está todavía descansando de la operación, pero tenía un dolor intensísimo, nunca la había visto así, nunca, llorando por un dolor espantoso, muy intenso”.

Por su parte, la cantante manifestó en su cuenta de Twitter:

"Les quiero ofrecer mis más sinceras disculpas porque no pude estar hoy en el escenario, tuve que venir al hospital porque me puse muy mal , me trajeron a urgencias por un problema en el riñón. Muchas gracias a todos por preocuparse, los mantendré informados, los quiero".