Belinda pasa el verano con el actor Jared Leto y huele a romance según fans

Belinda de 32 años de edad, está en boca de todos en estos momentos, pues el verano ya comenzó y ella se la está pasando increíble, ya que en redes sociales acaba de compartir varias fotos donde se le ve no solamente muy feliz, sino que su cuerpazo se mira espectacular.

Aunque no se sabe del todo en que paradisiaca playa se encuentra Belinda en estos momentos, muchos de sus fans le han dicho que se ve espectacular, pues a pesar del escándalo o estrés que pueda estar atravesando mantiene un buen temple, por lo que eso se lo aplauden sus seguidores quienes desean que así siga.

Fue un bikini en color pastel con el cual Belinda causó revuelo total entre sus fans quienes notaron que la moda siempre será prioridad para la guapa mujer, pero eso no es todo, pues a la intérprete de Luz Sin Gravedad se le vio con un grupo de amigos con los cuales se ha estado apoyando en todos los aspectos, pues a pesar de ser una máxima celebridad cuida mucho su privacidad, ya que sabe con quién llevarse.

Pero lo que pocos saben es que la cantante de música pop no vacacionó con cualquier amistad si así se le puede llamar, sino que se dejó ver con el mismo Jared Leto de 50 años de edad, con quien hubo un tiempo que se le relacionó, aunque las cosas no resurgieron mucho, pues al parecer no hubo del todo interés, pero con esta publicación las cosas han tomado otro giro.

"Eres la más bonita mi Beli, ven a vacacionar a Peru", "Ay, yo también me quiero curar de un desamor junto a @jaredleto", "Esta mujer es el verdadero “quien pudiera” REINA", "Estás viendo que no te superan y empiezas a subir esas fotos desde ayer… pobre a de estar bien arrepentido", "Disfruta cada día, siempre te ves hermosísima", escriben las redes.

Te puede interesar:

Cabe mencionar que la también actriz tiene como prioridad en estos momentos vivir en España, donde al parecer tendrá varios proyectos, los cuales podrían salir a luz en los próximos meses, pero aún se desconoce de que se trata.