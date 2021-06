Belinda, persona non grata para Lyn May: "está muy flaca y canta feo", arremetió la vedette (VIDEO)

La cantante mexicana de origen español Belinda, seguirá siendo tema de conversación durante un buen tiempo por su compromiso y futura boda con el cantautor del Regional Mexicano Christian Nodal, originario de Caborca, Sonora. Por lo tanto la prensa de espectáculos le ha preguntado a varios famosos su opinión sobre la relación amorosa de este par de tórtolos, quienes se comprometieron en un exclusivo restaurante en Barcelona, España.

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, la vedette y actriz mexicana Lyn May arremetió en contra de Belinda. Cuando los reporteros le preguntaron sobre el compromiso de la intérprete de "El baile del sapito" con Christian Nodal, respondió tajantemente:

Ay, no me hables de Belinda porque no me gusta, está muy flaca, canta feo.

Leer más: Verónica Castro desmiente a Manolo Caro por su salida de La Casa de las Flores: "que dios lo perdone"

Todo indica que Belinda es persona non grata para Lyn May, quien fuera una de las estrellas del extinto cine de ficheras: "no me cae ni gorda ni flaca, ni nada, simplemente no me cae, nunca la veo, nunca la he visto, se me hace gris".

Ante sus declaraciones se le cuestionó a Liliana Mendiola Mayanes (nombre real de la vedette de 69 años de edad), si tenía celos del compromiso de Belinda con Christian Nodal, a lo que respondió: "¿celosa de quién? Si yo tengo unos (hombres) buenotes".

A fines de mayo pasado Christian Nodal le dio el anillo de compromiso a Belinda; dicha joya fue diseñada por Angel City Jewelers, un negocio ubicado en Los Ángeles, California (Estados Unidos) especializados en "joyería única y atemporal".

Leer más: Marco Antonio Solís 'El Buki' afectado por el derrumbe en Miami: Uno de los departamentos era suyo

El anillo tiene un diamante de talla esmeralda de 12 quilates, valuado en más de 3 millones de dólares (más de 59 millones de pesos).

Sobre esto Lyn May manifestó: "a mí me han dado anillos, pero anillos bonitos".