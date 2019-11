Belinda pide ayuda a comandante para callar a periodista

Belinda está en el ojo del huracán y es que después que se dio a conocer su romance con Lupillo Rivera en el programa Chisme no like, la cantante al parecer amenazó a uno de los colaboradores para que borrara el video donde el grupero confirma la relación.

Incluso la periodista Elisa Beristain mencionó que un personal de su equipo de trabajo fue encerrado en un camerino para que eliminara la publicación, además le pidió sus datos personales.

Pero eso no fue todo ya que Belinda amenazó a la producción de Premios de la Radio de no subirse a cantar en el evento hasta que su petición fuera realizada logrando su objetivo, por lo que Elisa explicó que lo que hizo la cantante fue algo ilegal por lo que podría enfrentar consecuencias.

"Me dijo Belinda que me estaba buscando un comandante que ya sabia que estaba en México para que bajara los videos de ella y le decía a Lupillo 'dile Lupillo dile que no mencione mi nombre en su canal que no tengo por que salir ella dijo no sé que', claramente lo digo, fue Belinda sí Lupillo también está en esa llamada...", dijo Elisa en su canal.

Por si fuera poco Elisa le dijo a Lupillo la razón por la cual borró el video, pidiéndole una disculpa pero se molestaron pues no quieren ser parte de un escándalo ficticio, pues todo lo hicieron para no tener problemas con la joven quien se ha negado hablar con la prensa del supuesto romance.

"Pobre Belinda piensa que esta en su país corrupto, sin leyes sin autoridad sin nada aquí en EU es delito hasta hablar mal del vecino sin pruebas", "Ese Lupillo ya no sabe que hacer para llamar la atención, se debería poner a producir música", escribieron los usuarios sobre el polémico pleito.