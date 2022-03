Belinda por salud mental deja las redes pues el estrés la estaba demacrando

Belinda de 32 años de edad, hizo una fuerte confesión en una entrevista que le hicieron en España, pues aseguró que por salud mental dejó las redes sociales debido a todos los ataques que ha sufrido desde que su relación con Christian Nodal terminó, pues al parecer el hate ha estado de lo más fuerte.

De acuerdo con la intérprete de Luz Sin Gravedad, Belinda no es quien sube las publicaciones que vemos en Instagram o Facebook, sino su equipo de trabajo, pues no quiere saber nada de polémicas, además ahora está más feliz de centrarse en asuntos que antes no le daba tanta importancia.

Tengo dos meses sin redes, no tengo por ahora Instagram ni nada cuando quiero subir algo, o lo que sea, se lo pido a alguien de mi equipo, me las quite por un tiempo, por salud mental porque no me gusta estar todo el día en el teléfono, dijo Belinda que ahora observa más detalles desde que dejó las redes y eso es muy bueno para ella.

Y es que si echas un vistazo a Instagram, podrás ver en fan page o en portales de espectáculos como los haters se le van con todo a la famosa por su rompimiento, y es que a muchos no le gustaban que fuera pareja del cantante mexicano, por lo cual le decían de todo, situación que al parecer llegó a oídos de Belinda quien se siente mejor sin leer comentarios negativos.

"Hace bien, aquí le tiraron muchísimo.. Como qué si los hombres eran una “perita en dulce”.. Ojalá y vengan cosas buenas", "Tantas ridículas tirándole que triste que ni viven con ella y creen todo lo que los medios dicen, por favor el peor enemigo de una mujer es otra mujer estamos en México", "Que bueno aquí le tiran un buen y lo peor es que son mujeres juzgando a una mujer", escriben las redes.

Hay que mencionar que Belinda dijo en una entrevista que se quedara a vivir en España por una larga temporada, además le está dando mucha publicidad a la serie Bienvenidos a Edén, donde ella participa.

Leer más: ¿Fue real la bofetada de Will Smith a Chris Rock? Experta en lenguaje corporal responde