Belinda presume su retaguardia super firme con traje de baño coral

Belinda de 32 años de edad, está causando revuelo total en redes sociales, pues como ya lo saben se encuentra en las playas de Italia, donde pasó un maravilloso fin de semana a lado del actor de Hollywood Jared Leto, con quien ya se le relacionó sentimentalmente, pero eso no es todo.

Resulta que Belinda no solo compartió fotos del magnífico paisaje, sino de su espectacular figura, la cual lució con un traje de baño en color coral, el cual se le miraba espectacular, pero además posó de todas las maneras posibles, ya que en una de sus fotos aparece de espaldas presumiendo una retaguardia de diez.

"Cuando tus amigos te obligan a hacer algo que no quieres hacer, y al final te gusta! PD arriésguense a escalar una montaña, aunque terminen perdiendo una uña, cuando lleguen a la cima se darán cuenta que todo pasa, que la vida es hermosa y que solo se vive una vez… and you gotta live it baby…… (sorry i took your shoes)", escribe en la foto Belinda.

Para quienes no lo saben, la intérprete de Bella Traición desde hace años ha cuidado su figura, pero no crean que con dietas estrictas o haciendo pesas, pues ella ha dicho que no se cuida a la hora de comer y que es amante de la comida a más no poder, por lo que muchos de sus fans han quedado sorprendidos cuando la ven entrándole de todo.

"Querida Beli, que buena experiencia , te admiro cada día más", "Y tu sigues escalando, con varias uñas perdidas, pero continuas haciéndolo", "Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros", "Las publicaciones de Beli con Jared Leto me suman años de vida!!", "Demostrando que puedes con todo y más, siempre para arriba @belindapop…", escriben las redes sociales al verlos.

Cabe mencionar que Belinda ha mantenido su vida privada alejada de los medios e incluso ella solo ha compartido asuntos de trabajo en redes, pero en esta ocasión decidió darles una probada a sus fans de como está disfrutando su verano lleno de mucha alegría con sus grandes amigos.