Belinda quitada de la pena posa solamente con un pantalón y de espaldas de lo más salvaje

Belinda de 32 años de edad, dejó atrás todo el pleito con Christian Nodal de 23, quien la expuso en redes sociales en una conversación donde le pide a quien ahora es su ex prometido que si puede darle dinero para arreglarse los dientes, acción que ha dado mucho de que hablar por ambas partes.

Pero lejos de que Belinda le diera seguimiento a dicha batalla, ella sigue enfocada en lo suyo, pues la seguimos viendo trabajando con todo en diversos proyectos y uno de ellos es el modelaje, por lo que en esta ocasión se deshizo de la blusa para posar de espaldas dejándose solamente el pantalón.

Como era de esperarse, los fans de la intérprete de Bella Traición de inmediato reaccionaron a la foto artística, la cual alcanzó más de medio millón de likes, donde le comentaron de todo, entre esas cosas, que en efecto Belinda no está sola ante toda la situación que enfrenta con su ex pareja quien podría enfrentar la Ley Olimpia por filtrar dichas conversaciones las cuales también se consideran un delito.

"Te amamos mucho, eres una mujer valiente que sigue de pie trabajando a pesar del acoso selectivo, te amamos", "Te quiero mi Beli, en Perú muy atentos apoyándote y anhelando tenerte por acá prontito", "Hermosa Belinda no entiendo porque hablan miércoles de ti saludos desde Guatemala", "Esto es demasiado es que mírate toda una dama y súper hermosa, sin quitarle el brillo a nadie!!!", escriben las redes sociales sobre esta coqueta foto.

Para quienes no lo saben, Christian Nodal trató de justificarse en todo momento cuando filtró la conversación, pero muchos le hicieron saber que aunque las cosas no funcionaron, él como un caballero no debió caer en las provocaciones de la madre de Belinda, pues fue ahí donde se desató la locura.

Cabe mencionar que ante dicho chisme lo único que hizo Belinda fue que para ella toda la polémica eran tonterías por lo que se reservó todo el drama, pues una de las razones por las que se fue a España literal fue para que su carrera de nuevo resurgiera como las grandes.