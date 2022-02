Belinda reaparece en redes y emprenderá acciones legales con todos aquellos que la juzgaron sin saber

Belinda acaba de lanzar en redes sociales que está harta de todas las acusaciones que se han hecho en su contra tras haber terminado con Christian Nodal, es por eso que emprenderá acciones legales para todos aquellas que han hecho falsas acusaciones sobre ella, así lo manifestó en redes hace unos momentos.

"Durante toda mi carrera los medios han sido parte importante, acompañando mi evolución y siendo el puente con muchos y muchas de mis fans. Es por ello que, en ocasiones, he decidido dejarles entrar a conocer parte de mi vida privada, en el entendido de que el respeto mutuo debe ser el marco para una buena relación, dice al principio del mensaje de Belinda.

Por si fuera poco Belinda deja en claro que a pesar de ser figura pública no le da a nadie derecho que juzguen paso a paso lo que hace tanto en su carrera profesional, como en lo personal, pues cree que el límite ya se rompió tras todo lo que se dijo del porqué cortó con quien fuera su prometido hace unos días.

Desafortunadamente, en los últimos días, personas públicas y de medios de comunicación han traspasado la barrera del respeto, llegando al punto de emitir comentarios que constituyen violencia de género, juzgándome por el hecho de haber tomado decisiones que solo me corresponden a mi, puesto que, en todo caso, únicamente afectan a mi círculo privado, difamando, calumniando y tergiversando información que me coloca en una posición muy vulnerable, sigue el mensaje de la intérprete de Bella Traición.

Para quienes no lo saben hace poco lanzó otro mensaje, pero lejos de mostrar su molestia recalcó a todos aquellos que la apoyaron en el polémico momento, por lo que a partir de ahí ya no se supo nada, incluso corrió de la prensa a su llegada a un aeropuerto de la Ciudad de México, pues no estaba para nada de acuerdo en dar declaraciones.

No pretendo convertirme en una víctima, ya que durante toda mi vida la lucha y el trabajo constante han sido el sello que me ha caracterizado. Es por ello que he decidido tomar todas las acciones necesarias para exigir -inclusive por la vía legal- el respeto con el que todas las mujeres merecemos ser tratadas, dice parte de su comunicado.

