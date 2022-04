Belinda regresa a los escenarios y el Machaca 2022 será su primera parada en Monterrey

Belinda de 32 años de edad, está de lo más feliz por diversas razones y es que no solo regresa a la pantalla chica con la serie española, Bienvenidos a Edén, también formara parte de los artistas invitados al Machaca 2022 el cual se realizará en Monterrey Nuevo León como cada año.

Como se dijo anteriormente, Belinda será parte de los cantantes que formarán parte del evento musical realizado este verano, por lo que se espera un gran show por parte de la intérprete de Luz Sin Gravedad, quien se había alejado de los escenarios desde hace tiempo para enfocarse en otras cosas, pero ahora la veremos en acción.

Y es que tras sus truene con Christian Nodal y el haber dicho que no la veríamos en un largo tiempo en México, pues se quedaría a vivir en España por una larga temporada, al parecer cambió de opinión solamente para darles un rato de alegría a los regios u otros turistas que visiten el lugar, por lo que promete un gran concierto.

Entre los artistas invitados también están Reik, Ozuna, Paulina Rubio, Nicky Jam y Kumbia Kings entre otros géneros musicales pues esperan que este año el show de mucho de que hablar con toda la mezcla de cantantes quienes pondrán a vibrar por todo lo alto Monterrey una de los lugares más populares de todo México donde siempre se realizan grandes shows.

"Este festival será lo máximo, ya me ví el en mosh de Slipknot, joteando con Paulina Rubio, sintiéndome de barrio con cartel de santa y bailando Sapito en un mismo día", "Es gracioso porque parece chiste pero se volverá anécdota me preguntó si se arma un slam cuando la Bely canté el sapito ta chido como dices tú no encuentro ningún problema", escriben las redes.

Para quienes no lo saben, Belinda también dijo que vienen grandes proyectos en España, pues cuando se dijo si solo se iba a quedar en Madrid para olvidar su rompimiento con Nodal, señaló que hay mucho trabajo, por lo que espera compartir pronto lo que hará, pero solamente se le ha visto haciendo promocionales para la serie.

