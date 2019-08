Belinda revela la identidad de el hombre misterioso del avión

Hace algunos días, la cantante Belinda fue captada en un avión mientras dormía y se recargaba en el brazo de un hombre, mientras estaban tomados de la mano.

La fotografía dio mucho de qué hablar, más que nada por la rumorada relación que tiene con el cantante de regional mexicano, Lupillo Rivera, tras el escándalo, la cantante desminitó el rumor del avión.

Belinda informó a través de sus historias de Instagram que la persona con la que fue fotografiada no es su novio o alguna conquista, esta persona es su tío.

Captura de pantalla

La cantante explicó que el señor es hermano de su madre y con un par de fotografías demostró la relación que tiene con ese hombre, de nombre Juan Pedro Schüll.

Captura de pantalla

"Alcaro que esta persona es mi tío, el hermano de mi mamá, ¡dejen de decir que es mi novio!", escribió Beli.

Belinda también pidió de favor a los medios y a las personas que dejaran de acosar a su tío, pues explicó que él no es una persona pública y finalizó escribiendo que son una familia muy unida y muchas veces se le verá acompañada de él.

Captura de pantalla

La cantante naturalizada como mexicana, tiene mucho tiempo siendo el blanco de los medios, sobre todo por su supuesta relación con Lupillo Rivera, quien aclaró que lo que tienen sólo es una bonita amistad y explicó que el tatuaje que se hizo del rostro de la cantante fue por un reto que la misma Belinda le hizo.

Belinda y yo nunca hemos sido novios, simplemente hemos sido amigos. No quiero que me la critiquen, no quiero que me la maltraten, no quiero que le digan cosas feas porque es una dama”, dijo Lupillo a través de Instagram.

“Aquí está el tatuaje, sí existe ahí lo traigo. Este tatuaje me lo hice porque hay algunos fans de Belinda que se han tatuado en rostro de Belinda y en una conversación que tenemos me retó, me dijo ella ‘¿a que no te tatúas mi cara?’. Me mandó la foto, fui a Las Vegas y ahí me hice el tatuaje”, detalló.