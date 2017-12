Belinda roba suspiros con sexy fotografía en bikini

México.- Belinda puso muy feliz a los "belifans" por compartir en su cuenta de Instagram una sexy fotografía en la que posa en bikini.

La cantante de 28 años luce un nuevo look de cabello ondulado, y su figura en un bikini negro con plateado.

Algunos fans comentaron que el Photoshop estuvo mal aplicado en las piernas de la intérprete, pues una de ellas luce más delgada que la otra: "Beli eres hermosa pero mal Photoshop".

Varios de sus seguidores agradecieron que la cantante volviera a publicar este tipo de sensuales fotografías.

Una publicación compartida de Beli (@belindapop) el 12 de May de 2016 a la(s) 11:32 PDT

Recientemente arrancó los suspiros con una imagen en la que se muestra en lencería.

Una publicación compartida de Beli (@belindapop) el 11 de May de 2016 a la(s) 11:56 PDT

no podrá cumplir a un pequeño

La cantante Belinda vivió una situación bastante incomoda ya que involucraba a una de sus ex parejas el futbolista Giovani dos Santos.



Todo comenzó cuando la intérprete de 28 años asistió a un hospital junto con su fundación Gaia Planeta Azul para convivir con los niños que se encontraban ahí, cuando de pronto se acercó a uno de ellos y le preguntó que quería para navidad.





BELINDA



-"¿Qué te gustaría que te trajera santa?"



"Una playera autografiada por Giovani Dos Santos".



La cantante se incomodó y empezó a reírse contestándole al menor que eso no se puede.



"Uhhh eso no se puede... no te puedo traer eso, pero te puedo traer otras cosas... '¿Qué quieres?' no quiero que quiera eso".