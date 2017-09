Así responde Belinda a insultos de Criss Angel

En un evento de moda el cual se realizó en la ciudad de México reapareció la cantante luego de su ruptura con el mago, la también modelo ha recibido mensajes románticos por parte de Maluma, Octavio García "El Payo" y Rommel Pacheco.

Tras la aparición de la cantante se armó un zafarrancho de reporteros que se encontraban presentes los cuales querían de alguna forma u otra las declaraciones acerca de su rompimiento con Criss, la cantante respondió lo siguiente:

"Yo solo puedo hablar bien, no tengo nada que decir de nadie, soy una dama y no tengo nada malo que decir de nadie" reporto a El Universal.

Además, la intérprete de "Bella Traición" dejo a lado el escándalo y aprovecho para hablar de los problemas que está viviendo Oaxaca y Chiapas tras el terrible terremoto que sufrió la semana pasada tema que menciono es mucho más importante que el romance que vivió con el ilusionista.

"Estamos preparando todo para poder ayudar a las personas con los centros de acopio que estamos haciendo, de mi fundación Gaia Planeta Azul, entonces vamos a ayudar porque no nada más es cuestión de poner un tuit y de hablar en redes sociales sino también de hacer algo y eso es lo que estamos haciendo, estamos trabajando en ello y en las próximas semanas yo voy a estar personalmente para entregar y estar con ellos", finalizo.

Después de que la cantante Belinda anunciara su separación con el ilusionista Criss Angel, el clavadista Rommel Pacheco no dudo ni un segundo en declararle su amor a la intérprete de "Luz sin Gravedad" tras declararse hace unos días soltera.

"¿Amigos creen que tenga alguna posibilidad ahí? te mando un beso " el tuit de inmediato genero polémica y cientos de sus seguidores animaron al deportista.

Y no es la primera vez que quien fuera novio de Paola Espinosa hace público la atracción que siente por la cantante, ya que en el 2016 en una entrevista con Gerardo Escareño en YouTube el clavadista informo al portal que le gustaría "echarse un clavado" con la sexy cantante.

El cantante Maluma es otro que al parecer le puso los ojos a la cantante quien le mando un mensaje con lo siguiente:

"Que hay de tu vida Beli? Estas muy linda como siempre beso y abrazo se te quiere mucho mi reina"

Por otro lado, su ex Criss Angel al parecer quiere hundir a la cantante y se ha expresado de esta forma llamándola interesada y mentirosa. A modo de “consejo”, el ilusionista ha escrito:

“Hope he has a lot of money and a owns a lie detector ������������ (espero que él tenga mucho dinero y posea un detector de mentiras)”.

Mientras tanto Rommel espera una respuesta de Belinda para poder ver si se pueda dar algo entre ellos, “Primero que me contestara, segundo que nos conociéramos, que tuviéramos algo en común y que pudiéramos platicar y llevarnos bien y ya después de eso se podría pensar algo, digo todavía ni nos conocemos, para mí sería primero el poder conocer, el poder platicar, el pasársela bien y de ahí sí se puede dar algo, pues eso no lo digo yo”.

