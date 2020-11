Belinda saborea a sus fans al comerse unos tacos con mucha cebolla

Belinda de 28 años de edad de nuevo nos sorprende con sus gustos, pues muchos pensarían que la cantante se cuida demasiado a la hora de comer, pero la realidad es otra y fue por medio de un video donde aparece comiéndose unos tacos de carne asada con mucha cebolla, por lo que sus fans quedaron sorprendidos.

Y es que al ver el abdomen de Belinda cuando la vemos con un top o traje de baño, nos hace pensar que lleva una dieta muy estricta, pero en realidad es que la cantante de mi Bella Traición se da el gusto de comer lo que sea y cuando lo desea, por lo que más de uno quedó sorprendido al ver como Belinda disfruta de sus tacos sin ponerse a pensar en su figura.

"Ahora si estoy viendo a la Verdadera: belinda peregrin disfrutando de lo hermosa que es la Vida!!!", "Uy que rico! Provechito! Los míos son los de al pastor", "Se ve rico ese taco. Como se llama", "Provecho y De todos suaperro longaniza cabeza lengua", "Tacos de aguacate con salsa y limón", "Que tengas un buen provecho", le escribieron a Belinda al verla comer tacos de carne asada.

Para quienes no lo saben Belinda pocas veces comparte videos cuando esta comiendo, ya que no le gusta compartir ese tipo de contenido en sus redes sociales, pero cuando lo hace millones de fans quedan fascinados y más cuando se trata de comida, pues como se dijo anteriormente, muchos pensarían que la cantante es amante de la comida fitness, pero con el video dejó bien claro que no.

Incluso Belinda es una mujer muy divertida, ya que en otros videos los cuales son publicados en fan page, ella aparece diciendo algunos chistes, como cuando la vimos en La Voz Azteca, divirtiéndose a cada momento con Yahir o con Ricardo Montaner, quienes ahora son sus amigos, pero sin duda alguna quien la conoce mucho mejor es su novio Christian Nodal, con quien lleva un romance de varios meses.

Hace unos días la pareja se fue al puerto de Mazatlán para festejar el cumpleaños de la madre de Christian Nodal, y es que el cantante le hizo una gran fiesta acompañado de su novia Belinda, quien se llevó la noche por el cuerpazo que se le miraba en el tremendo vestido en color negro que portó durante el evento de su suegra.

Aunque en un principio muchos dudaron del amor entre Belinda y Christian Nodal, la pareja poco a poco ha demostrado que las cosas entre los dos va más que en serio, ya que desde hace meses se empezó a especular que todo era publicidad entre ambos, pero demostraron lo contrario.

Por si fuera poco ya se dio a conocer que Christian Nodal acompaña a Belinda a todas partes, además se ha convertido en su mano derecha, ya que la periodista de espectáculos Martha Figueroa, dijo que el cantante grupero la acompaña en las grabaciones de la Voz Kids donde Belinda volverá a ser coach del reality show.

Christian Nodal no es esta vez de los coaches, pero llega como Larry con Ninel. él llega con Belinda en plan de novio a las grabaciones de mmmm Kids y entonces el anda como de asistente, delegado, escolta, dice Martha Figueroa en el programa Con Permiso.

Cabe mencionar que es la primera vez, que Belinda hace publicó un romance, por lo que muchos de sus fans están tristes, pues querían una cita con la guapa cantante desde hace tiempo, ya que para los seguidores de Belinda ella es una de las mujeres más guapas de las redes sociales.