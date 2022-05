Belinda se ENOJA al hablar de su ruptura con Christian Nodal: Experta en lenguaje corporal

México. Belinda se molesta cuando le preguntan sobre su ruptura sentimental con Christian Nodal, asegura la especialista en lenguaje corporal Maryfer Centeno tras analizar una imagen de ella.

En Instagram se ha vuelto muy popular Maryfer Centeno al opinar sobre lo que dice el rostro y actitudes de famosos del espectáculo y ahora se concentra en Belinda.

En una entrevista que a Belinda le hacen le preguntan sobre Christian Nodal,y su cara lo dice todo, señala Maryfer: "Le cambia la mirada, su mirada se contrae, se hace más grande, eso lo traduzco como excitación, ojos de cama."

"Se molesta, ya no quiere hablar, se autocensura con su mano en la boca al aventar un beso y es como si dijera: 'ya no quiero hablar...'", dice también Maryfer según el análisis profesional que realiza sobre la cantante de En el amor hay que perdonar.

Seguidores de la especialista en lenguaje corporal escriben lo que piensan tras checar su análisis sobre la cantante de pop y esto escriben algunos:

"Me mamoooooo esa descripción y a detalle con nos ensañas lo que ves !!! estas cañona", "Obvioooo que se va molestar", "Pero apoco con tanta operación y botox aún se puede leer??? Pregunta seria!" y "No se necesita ser experto, para saber que a una persona le molesta que le pregunten de su ex".

Belinda actualmente se encuentra en España, pues acaba de estrenarse en Netflix la serie Bienvenidos a Edén, donde participa, y que fue grabada allá y realiza promoción de la misma junto con los otros actores que intervienen en la misma.

Respecto al romance que Belinda y Christian Nodal tuvieron, este duró poco más de año y medio y ambos lo dieron por terminado el 12 de febrero pasado por medio de sus redes sociales, pidieron respeto y al momento ninguo ha dicho los motivos de la ruptura.

Te recomendamos leer también:

Los cantantes se han enfocado a trabajar, mientras que ella promociona su serie de televisión Bienvenidos a Edén, él cumple con su agenda de conciertos y los ofrece en la república mexicana y varias ciudades de USA.