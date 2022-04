Belinda se aparece en un programa de España con elegante vestido sin nada abajo muy seductora

Belinda de 32 años de edad de nueva cuenta, pone a todos hablar de ella y aunque puede ser de manera involuntaria a la famosa le funciona, pues en una entrevista que realizó en España hace un par de horas se le vio muy guapa con un vestido largo, pero llamó la atención que no llevaba nada abajo.

Y es que cuando Belinda se paraba en el programa al que asistió los reflectores, la iluminaban al máximo, por lo que a simple vista se puede ver que en la parte de abajo del vestido la famosa andaba como Dios la trajo al mundo, dejando en claro que es una mujer perfecta, pues su silueta siempre ha dado de que hablar por lo bien que se ve.

El vestido de Belinda era abierto en la parte de atrás para darle un toque coqueto, así como manga larga para no quitarle lo elegante, al igual que su cabello en ondas y un maquillaje natural, con el que se ve muy hermosa, pues no es secreto que sea una de las mujeres más bellas de la farándula desde hace mucho tiempo.

"Sii que está re linda Be linda mi Shanush pero me quedo con vos", "Y aunque tenga celulitis, si ella es segura eso proyecta nuestro cuerpo como es, es lindo el de todas!", "Eres perfecta, te queremos tanto mi beli hermosa", "La mujer que todo le queda bien", "Muy linda, muy top, pero eso queda en un segundo plano cuando irradias Luz brillo y amor, Dios te bendiga grandemente ojalá algún día pueda sentarme hablar contigo me encantaría, saludos desde Colombia", le escriben sus fans.

Para quienes ya lo saben, Belinda decidió quedarse en España por un periodo, pues quiere hacer cosas nuevas, entre ellas trabajar en aquel país, pues debido al rompimiento con Christian Nodal, la famosa se quiere olvidar de todo y que mejor manera que estando en otra parte del mundo y conociendo a nuevas personas.

Hay que mencionar que la intérprete de Bella Traición ha decidido no hablar nada del porqué terminó su romance, con quien pudo haberse casado muy pronto.

