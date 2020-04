Belinda se burla de la voz de Bad Bunny y es criticada

No cabe duda que los famasos siguen dando de que hablar durante esta cuarentena pues mientras unos alaban a otros por su trabajo y proyectos otros al parecer se burlan de su talento prueba de ello fue lo que hizo Belinda al imitar a Bad Bunny.

Resulta que hace unos días la cantante pop hizo un en vivo donde varios de sus fans le hicieron muchas preguntas además de interactuar con otros famosos como Maluma y Jared Leto.

Pero cuando le pidieron que cantara una canción de Bad Bunny no solamente se quedó callada al no conocer algún tema del artista también lo imitó pero para muchos fue de una manera burlona causando controversia entre los fans del reguetonero quienes se le fueron con todo a la chica quien dejó en claro que no escucha para nada la música de su colega.

Recordemos que hace unos años Belinda se peleó con las cantantes Ha-Ash cuando aseguraron en una competencia musical que ellas no escuchaban su música por lo cual se dieron con todo en pleno programa.

Además algunos internautas le recordaron a Belinda que subió un video hace un par de días donde dijo que no le gusta meterse con nadie pero al parecer la burla sobre Bad Bunny la dejó en un papel muy diferente al que quiso ser metiéndola una vez más al ojo del huracán.

