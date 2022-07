Belinda se da tremendo beso con actriz trans y famosa drag queen causando polémica en España

Belinda de 32 años de edad, está en el ojo del huracán, pues tras quedarse callada durante meses por la ruptura con Christian Nodal y enfocarse en su trabajo en España, donde vive actualmente, su reciente presentación dio mucho de que hablar en la marcha Gay de Madrid por un beso que se dio con otras dos famosas.

Resulta que Belinda dio un concierto junto a Lola Rodríguez y la famosa drag queen Valentina, quien es una celebridad de los reality show, por lo que al momento de finalizar una canción las tres estrellas decidieron darse un beso, el cual no fue bien visto para muchos, ya que algunos creen que la intérprete de Vivir solo quiso sacar provecho.

Y es que para el público que presenció el acto, así como varios internautas, expresaron que no había necesidad de que Belinda se besara con sus compañeras, por lo que muchos notaron la situación como algo forzado, e incluso que no les salió de manera espontánea como otras celebridades lo han hecho en el pasado.

"Te digo.....no veo la necesidad...dentro de poco salen encueris para ganar audiencia...y peor el público, que lo apoya...", "Y después quieren culpar a Dios de todas las cosas malas que pasan, es como jugar con fuego, pero si me quemo es culpa del que vende el fósforo...", "Lo que tiene que hacer para dar de que hablar", escriben las redes sociales al ver el video del beso de Belinda que sigue en la polémica.

Para quienes no lo saben, la cantante pop estaba alejada de los escándalos desde hace tiempo, pues no ha querido hablar de su ruptura con Christian Nodal, por lo que muchos la habían felicitado por no dar de que hablar ante los medios, pero tal parece que todo se desmoronó con el polémico beso el cual tachan de sobreactuado solo para agradar a la comunidad LGBT.

Cabe mencionar que a pesar de que Belinda vive en España, se le ha visto venir continuamente a México para diversos proyectos de trabajo, pues es una celebridad muy rentable para diversas marcas que la quieren como modelo.