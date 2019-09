Belinda se le declaró a Lupillo Rivera por celos

Una vez más el nombre de Lupillo Rivera y Belinda vuelve hacer noticia, pues se dio a conocer que la cantante de música pop se le declaró al famoso cuando eran parte de La Voz México, incluso se dijo que la guapa mujer era muy celosa y se lo hizo saber.

Fue la periodista de espectáculos Elisa Beristain, quien dijo en el programa de Yordi Rosado, como Belinda se le declaró desesperadamente al hermano de Jenni Rivera, cuando acudieron a un restaurante de la Ciudad de México, dejándolo con la boca abierta por la fuerte declaración.

"Bueno pues de repente esta señora lo iba a ver a la voz y esta Belinda se ponía bien celosa y todos pueden constatarlo en las grabaciones de La Voz que siempre le trataba de tirar Belinda súper mala onda, entonces en algún momento este Lupillo se lleva a Belinda a un restauran y le dijo oye hijo porque le tiras mala onda cual es el problema y esta le dice 'no te has dado cuenta yo estoy enamorada de ti' a Lupillo se le hizo la quijada no lo podía creer", dijo Elisa Beristain.

Recordemos que hace unas semanas Lupillo utilizó el poder de las redes sociales y publicó un video donde dijo cual era su relación con Belinda dejando a todos sorprendidos, pues aseguró que ella y la intérprete de Bella Traición, solamente tienen una linda amistad.

"Belinda y yo nunca hemos sido novios Belinda y yo simplemente hemos sido amigos, nos conocimos en La Voz empezamos a conocernos, salimos unas cuatro, cinco, seis veces creo a diferentes partes al cine que a un evento, este a unas fiestas inclusive varias partes nos agarraron los medios, pero nosotros simplemente somos amigos...", dijo Lupillo en Instagram.

Cabe mencionar que hace unos días se le vio a Lupillo y Belinda juntos en un bautizo donde desataron la locura, pues varios fans volvieron a cuestionar la supuesta amistad que ambos llevan desde hace algunos meses.