Belinda se pinta el cabello rubio y luce como una Barbie

Belinda causó emoción en redes sociales esto después de presumir su nuevo look con el cual decidió imponer moda como siempre lo ha hecho para sus fans, ya que siempre le ha gustado jugar con su imagen.

Lo que hizo la cantante fue cambiarse el color de cabello por un intenso rubio el cual resalta las perfectas facciones que se carga, pero eso no fue todo, pues se hizo una sección fotográfica para resaltar aún más su look con el que se llevó miles de likes.

"Omg me encanta! Siempre me había dado curiosidad verte con cabello súper rubio", "Sin palabras dios mío que mujer más hermosa una barbie te amo princesa", "Me encanta el color de cabello que tienes en esta sesión de fotos" le escribieron a la cantante en su foto.

Por si fuera poco sus fans están emocionados debido a que la segunda temporada de La Voz, está por arrancar por lo que muchos de sus fans quieren ver como se llevan Belinda con sus nuevos compañeros María José y Christian Nodal, con quien se dijo podría tener un romance, pero solo fueron especulaciones.

Quieren su corazón

Recordemos que la también actriz está alejada del terreno amoroso desde que se dio a conocer la relación que tuvo con Lupillo Rivera el año pasado, lo que causó un zafarrancho en cualquier lugar que ambos se presentaban, pues nadie podría creer dicho noviazgo.



Por su parte Belinda nunca habló del tema, mientras que Lupillo Rivera destapó el romance en el programa Chisme no like, lanzando tremenda bomba para la vida personal de la chica quien pocas veces da a conocer para los medios.

Ahora muchos caballeros desean una oportunidad con Belinda quien está soltera en estos momentos, ya que su belleza a deslumbrado a más de uno Maluma había sido uno de los hombres que formó parte de su vida amorosa en el pasado y aunque nunca se confirmó nada, los fans de ambos están seguros de que fueron novios durante un tiempo.

Te puede interesar

Belinda presume a su guapo y famoso primo de talla internacional

Belinda le baila en pijamas a Juan Magan en Tik Tok