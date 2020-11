Belinda se pone a bailar frente a sus fans y le dicen mamacita

Belinda de 28 años de edad se encuentra muy feliz en estos momentos por la colaboración que hizo con el cantante Nacho con el tema Una Mamacita el cual lleva más de medio millón de reproducciones, es por eso que Belinda festejó dicho éxito bailando, por lo que fue llamada mamacita, ya que los pasos que hizo dejaron a más de uno con la boca abierta.

En el video se puede ver a Belinda bailando con un conjunto deportivo el cual se le ve espectacular, pues todo mundo sabe que Belinda tiene un cuerpazo de diosa, ya que siempre se ha cuidado, aunque en una entrevista confesó que ella no sabe por qué no engorda, pues ha comido de todo, por lo que su genética podría ser la clave del porque se ve bien, aunque otros internautas no le hacen del todo caso.

Como de todo, no soy de las mujeres si salimos y me estas invitando a cenar, no soy de las mujeres de una ensaladita con aguita no a ver que vamos a comer pizza, y se quedan los hombres a bueno y como muchísimo y yo no sé, pero no engordó, dijo Belinda quien también señaló que hace mucho ejercicio cuando se lo propone, pues le gusta más que nada estar saludable.

Regresando con el video de Belinda sus fans le hicieron todo tipo de comentarios, desde como le hace para bailar tan bien, hasta elogiar la belleza que se carga desde hace años, pues para ellos la cantante es un ángel debido al rostro tan bello que tiene, además todos los outfits que se ponen, le lucen muy bien a la interprete de Bella Traición.

"Hermosa Belinda y la canción una mamacita me encanta, felicidades y bendiciones", "Ay Belinda sí así como lo mueves lo bates ah qué rico baile", "Estás bellísima hermosa preciosa te amo mi amor", "Hay beli con un hombre así como nodal nunca lo dejaría ir eres muy afortunada al tenerlo quien como el son muy hermosos", le escriben a Belinda al verla bailando.

Otra de las cosas por las que Belinda es una de las artistas juveniles más seguidas por los internautas es por ser una mujer que le ha dicho adiós a la privacidad, ya que ella hizo publicó por primera vez su relación con Christian Nodal, algo que sorprendió a sus millones de fans en Instagram, pues la también modelo jamás había compartido con sus fans sus relaciones amorosas.

Hoy en día Belinda mantiene un romance muy bello con Christian Nodal, con quien se la lleva en todas partes, aunque ha tratado de no exponer del todo su romance, pues en los últimos amoríos de Belinda no le ha ido del todo bien, ya que corta muy rápido con sus parejas.

Algo que desean saber los fans de Belinda es si en verdad Christian Nodal, le compró una mansión a su amada, pues es lo que se ha estado rumorando en los últimos días, pero ninguno de los dos ha dicho nada al respecto, por lo que los fans quieren pruebas si en verdad el cantante le compró una casa.

Aunque no se sabe si en verdad el cantante le compró la casa, el amor que ambos artistas se tienen sí es una realidad, pues hay muchas pruebas del amor que se tienen ambos cantantes fotos, videos e incluso Belinda le tiene mucho aprecio a su suegra pues ella y Nodal le festejaron su cumpleaños.

La mujer más hermosa de esta noche que este año este lleno de bendiciones para ti, de cosas hermosas y maravillosas, pero siempre joven y bella, le dijo Belinda a su suegra Cristy Nodal el día de su cumpleaños a quien quiere mucho.