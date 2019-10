Belinda se rapa tras ventilarse romance con Lupillo Rivera

Tras darse a conocer el romance que mantuvo Lupillo Rivera con Belinda muchos medios de comunicación han querido buscar a la cantante para obtener alguna declaración, pero ella se ha escapado de la prensa, pues como todos saben no le gusta hablar de su vida privada.

Pero hace unas horas se presentó en un evento dedicado a una reconocida marca de celular, donde apareció con una parte de su cabeza rapada, causando controversia en redes sociales, pues no se sabe si es un efecto óptico, o si en verdad decidió quitarse esa parte de su melena.

Lo que no se sabe aún pues la interprete de Bella Traición no ha publicado nada desde hace algunas horas, ya que al parecer no quiere que la hostiguen con el tema de Lupillo Rivera como se dijo en un principio.

Además Lupillo dijo en la entrevista que tuvo para Chisme No Like, que por hacer público el romance que tuvo con Belinda podría meterse en problemas, pero dijo no sentirse mal, ya que él sabría como arreglarse con quien considera la mujer más hermosa de su vida.

Cabe mencionar que Belinda siempre ha ocultado sus relaciones pues es una mujer que cuida mucho su privacidad esto después del gran escándalo que se hizo al terminar con el ilusionista estadounidense Criss Angel con quien salió mucho tiempo.

Recordemos que hace unos meses Lupillo dijo que nunca fue novio de Belinda como todos decían, pero decidió decir eso para cuidar a la joven a quien dijo en su reciente entrevista que siempre la amara, causando controversia al tema, ya que muchos pensaron que el gran amor del grupero fue su última esposa Mayeli Alonso, con quien procreó dos hijos.

Por si fuera poco Mayeli también está siendo buscada para que de su opinión de lo que dijo su ex sobre sus campañas de publicidad.