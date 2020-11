Belinda en traje de baño en plena playa revienta las redes

Belinda de 28 años de edad dejó sin aliento a sus millones de fans al lucir un traje de baño en la playa, el cual se subió hasta arriba, pues al parecer una ola hizo que se le bajara, por lo que la artista de inmediato se lo subió, antes de que un paparazzi la captara, pues la famosa siempre se ha cuidado de esos detalles ante los medios.

La foto de Belinda llegó a los 13 mil likes y recibió varios comentarios de todo tipo, algunos de ellos donde le hicieron saber que la admiran totalmente, mientras que otros le pidieron una cita o por lo menos que les conteste algún comentario, pues desean que la famosa interactué con ellos en redes sociales.

"Que tengas un hermoso día", "Quisiera que fueras mi novia para tener esa rica carne", "Guapísima Princesa Hermosa saludos Corazón", "Caballeros! He aquí una de las creaciones más bonitas del universo", "Usted es una niña hermosa y muy bella, que Dios bendiga esta etapa tan hermosa de tu vida.,,, eres educada fina elegante y con un lindo corazón", le escriben a Belinda en Instagram.

Para quienes no lo saben Belinda siempre ha sido una mujer que cuida su figura, pero pocas veces ha compartido con sus fans que hace para mantener ese figura y el secreto de la artista es simplemente disciplina, ya que también se da el lujo de romper la dieta los fines de semana, pues considera que come mucho.

Como de todo, no soy de las mujeres si salimos y me estas invitando a cenar, no soy de las mujeres de una ensaladita con aguita no a ver que vamos a comer pizza, y se quedan los hombres a bueno y como muchísimo y yo no sé, pero no engordó, dijo Belinda quien también señaló que hace mucho ejercicio cuando se lo propone.

Belinda con un espectacular traje de baño blanco/Instagram

Recordemos que Belinda se ha enfocado demasiado en su carrera musical, pues quiere que la corona como princesa del pop no le sea removida, pero muchos fans de Belinda desean que la artista regrese a la actuación como lo hizo en alguna ocasión en el mundo de las telenovelas donde era un éxito.

Me encanta escribir canciones, me siento muy cómoda en el estudio, me siento muy bien dirigiendo me encanta estar atrás de las cámaras y cuando he dirigido mis videos me encanta, mis proyectos y eso es donde más cómoda me siento y también donde más feliz soy, es ayudando, dijo Belinda.

Y es que la misma Belinda ha dicho que tiene la cara de engreida, pero en realidad la gente, no la conoce, pues la interprete de Bella Traición se considera una mujer que le gusta ayudar a las personas, prueba de ello, fue cuando ayudó a las personas afectadas por el terremoto registrado en México en 2017, por lo que muchos admiran a la artista por eso.

Mientras tanto en el amor a Belinda le ha ido de maravilla, pues ella lejos de esconder su relación con el cantante Christian Nodal, la grita a los cuatro vientos en sus redes sociales, donde la química que ambos tienen es increíble, pues siempre se están divirtiendo en todos los aspectos.

Cabe mencionar que Belinda también es elogiada por su manera de vestir y es que siempre luce al último grito de la moda con marcas exclusivas las cuales las sabe lucir con demasiada elegancia, pues si echamos un vistazo a sus redes sociales podemos ver todos los modelos que la cantante lució en La Voz Azteca, donde fue coach junto a su novio Christian Nodal.