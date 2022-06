Belinda sorprende con 'Sapito' y 'Cómplices al rescate' en el Machaca Fest

Tras el festival, la cantante de 32 años de edad fue ovacionada entre los presentes, quienes no dejaron de cantar, bailar y aplaudir con sus canciones, además, se volvió tendencia en las redes sociales, espacio en el que no ha parado de ser tema de conversación.

En el setlist de Belinda para el Machaca Fest no faltaron sus entrañables temas como 'Ángel', 'Lo siento', 'Luz sin gravedad', 'Bella traición', y hasta 'Muriendo lento', al lado de Jhay de la Cueva , integrante de la agrupación mexicana, Moderatto .

La cantante nacionalizada mexicana deleitó a todos los presentes con sus canciones infantiles más recordadas, probando un nuevo formato para sus conciertos que antes no había probado, lo que le valió bastantes elogios y hasta le llegaron varias propuestas, como arrancar una gira por México, pues muchos sueñan con verla regresar por completo a los escenarios.

Sin embargo, fue la cantante y actriz española nacionalizada como mexicana, Belinda , quien se robó toda la atención , pues el festival no sólo fue su gran regreso a los escenarios tras años alejada, sino que conmemoró su carrera artística con más de veinte años vigente en el mundo del espectáculo.

Gilberto Coronel Periodista Web

