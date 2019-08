Belinda tachada de colgarse de la fama de Lupillo Rivera

Una vez más Lupillo Rivera y Belinda están dando de que hablar pues un canal de espectáculos dio a conocer que la cantante quiere un romance con el grupero para darse a conocer en Estados Unidos, y obtener más popularidad pues como todos ahí vive él.

En dicho programa los conductores dijeron que el hermano de Jenni Rivera supuestamente está siendo utilizado es por eso que Belinda no quiere que la gente sepa de su romance, lo que levantó sospechas. (A partir del minuto siete).

Por si fuera poco el artista le dedicó una canción a la guapa mujer quien está en el ojo del huracán por no hablar sobre el supuesto romance que mantiene.

En el video se puede ver a Lupillo muy inspirado en un estudio de grabación con su guitarra, por lo que sus fans de inmediato empezaron hacer sus cuestionamientos dejando a todos con sorprendidos por lo efusivo que se ve al cantante.

"Esa canción me huele a Belinda toda la letra está dirigida a ella", "Muy Hermosa la canción para el amor no hay edad y que viva el amor", "Órale!!! Muy buena rola y con dedicatoria a Belinda", le escribieron a Belinda.

Recordemos que Lupillo ya habló ante la prensa sobre su supuesto romance con Belinda además de confesar porque terminó con su novia Shirley de quien se le vio bien enamorado hace unos meses.

"Lo que pasa es que el trabajo no creo que es una mujer que se merece toda la atención que debe de darle una persona y pues en estos momentos no he podido darle la atención como se lo merece...", dijo para Un Nuevo Día.

Por si fuera poco mucho se ha dicho de Belinda últimamente ya que mientras unos la tachan de querer colgarse de la fama de Lupillo o de caza fortunas otros aseguran que siempre le queda debiendo dinero a las producciones, pues un empresario mexicano la balconeó en una entrevista.

"Yo sé que le gusta sacar y que presume de lo que no tiene porque presume que el caserón en el pedregal, pero que renta y presume de lo que no tiene, se siente ta guau, pero es bien miau, (...), por ahí me contaron que debe mucho dinero a todo el mundo que a todas las producciones les queda a deber no paga y así...", dijo Daniel.

