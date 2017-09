Belinda pone fin a los rumores tras noviazgo

La cantante Belinda se ha encontrado en el ojo del huracán durante estos últimos meses desde su famosa pelea con el grupo Ha-Ash hasta su relación con el ilusionista neoyorquino Criss Angel, quien es 20 años mayor que ella, y es que en su cuenta oficial de Facebook la intérprete de "Luz sin Gravedad" anunció el fin de su noviazgo con el escapista, quien también fue novio de la ex conejita de playboy Holly Madison.

De inmediato los belifans reaccionaron a el post de la modelo con mensajes de apoyo y muestras de cariño."! Eres una persona muy bella!! Cuando Dios te quita algo del camino, es porque te tiene algo mejor.Dios tiene el control de todo Belinda.!"

"Beli, te apoyamos en todo y como debe ser respetamos tus decisiones... Tranquila pues Dios siempre tiene mejores cosas para personas como tu... Bendiciones desde Perú"

"¡Lo único que puedo decirte es que Dios te bendiga y todo a su tiempo ya tendrás alguien mejor para ti, y por lo pronto que mejor que estar en familia!".

ESCÁNDALOS

Quien no recuerda aquella pelea entre Belinda y las Ha-Ash en el programa me pongo de pie en donde critico a la familia concursante quien olvido la letra de la canción lo cual genero una tensión entre las tres cantantes, después del pleito entre las cantantes los medios esperaron que las artistas dieran sus declaraciones al respecto esto fue lo que opinaron al respecto el grupo musical Ha-Ash.

"Yo creo que si vienes como un artista invitando tienes que tener esa conciencia de que es gente que no es profesional (que apenas están aprendiendo) que están luchando por un sueño... Hanna y yo nos equivocamos hasta con las canciones que hemos compuesto y yo no aseguro que Belinda no se haya equivocado en algún concierto en la letra, y si es un concurso yo creo que en vez de ser mala onda y estricta".