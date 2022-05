Belinda triunfó en Premios Platinos; horas antes, Christian Nodal reveló infidelidad de una ex novia

Como parte de su "Forajido Tour 2022", el cantante y compositor Christian Nodal llevó a cabo un concierto en el Estadio Caliente de la ciudad fronteriza Tijuana, estado de Baja California, México. En una parte de su show, el intérprete de temas como "Adiós amor", "Botella tras botellas", "No te contaron mal" y muchos éxitos más, confesó haber sufrido una infidelidad de una ex novia que tuvo. Como era de esperarse, se ha especulado si se refería a su ex prometida, la cantante y actriz española Belinda.

"En algún punto de mi vida, saben... A ver, ¿a quién de ustedes le han sido infiel en su vida? Se siente feo, se siente feo", expresó Christian Nodal, de 23 años de edad y originario de Caborca, estado de Sonora, México.

Luego de esta confesión ante sus miles de seguidores, interpretó "Aguardiente", una canción de desamor que lanzó tiempo después de haberse separado de Belinda, quien es 10 años mayor que él.

Aunque no mencionó el nombre de la persona que lo traicionó, usuarios de redes sociales han especulado que podría tratarse de la ex protagonista de telenovelas infantiles e intérprete del conocido tema "El baile del sapito".

Recordemos que tras el final de la historia de amor de "Nodeli", surgieron varios rumores sobre el o los motivos de su ruptura. En una entrevista que tuvo recientemente para Televisa Espectáculos, el joven cantautor y ganador de premios como el Latín Grammy, comentó: "lo que puedo decir es que ni cosas de dinero, ni nada de eso, se hablan muchas cosas, lo que expusimos al mundo, de mucho amor y muchos momentos bonitos, eso es lo que se tiene que quedar".

Asimismo, dejó muy en claro haber vivido "una etapa preciosa, muy preciosa", junto a la actriz, "momentos muy bonitos como pareja, momentos malos, como todo".

Por otra parte, unas horas después de que Christian Nodal revelará haber sufrido una infidelidad de una ex novia, Belinda hizo su primera aparición en un evento público, a unos meses de haber terminado su compromiso con el cantautor mexicano.

Belinda asistió a la entrega de los Premios Platino 2022, ceremonia que tuvo lugar en el Palacio Municipal de Madrid, España. La llamada "Reina del pop latino", lució bella y elegante, al usar un vestido en negro con cut outs y detalles en piel de Monot, zapatos YSL y joyería Messika.