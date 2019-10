Belinda vive adrenalina Fórmula 1 en Autódromo Hermanos Rodríguez

Ciudad de México.- Belinda vivió muy de cerca la máxima adrenalina en El Gran Premio de México en su edición 2019, una carrera automovilística de Fórmula 1 que se llevó a cabo este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La cantante y actriz lució bella y sensual con el outfit que eligió para este evento: botas, un pequeño short y una blusa con las que lució su figura.

Belinda lució su figura en El Gran Premio de México. Foto: Instagram Storie @belindapop

Belinda no solo derrochó sensualidad en El Gran Premio de México, sino que también realizó la "hot lap (la vuelta rápida)" en un espectacular automóvil Fórmula 1 de color azul. "Estaba un poco nerviosa pero con mucha adrenalina, me encanta la velocidad, es de lo que más me gusta en el mundo", comentó la intérprete en una de las stories de su cuenta de Instagram.

Belinda realizó la "hot lap" en compañía de un piloto profesional a 210 km/hr. Asimismo publicó unos videos a bordo del auto Fórmula 1. En una de las curvas sintió la máxima adrenalina:

Perdón mi palabrota, pero así fue mi experiencia, la primera curva fue la mejor.

"Todas las emociones en un minuto y medio", expresó en otra de sus stories.

Al terminar la vuelta rápida Belinda expresó: "increíble, una adrenalina...las curvas son los máximo por que parece que te vas".