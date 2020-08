Belinda y Christian Nodal dicen si habrá boda y rebelan nuevos detalles de su relación

Ciudad de México.- El inesperado noviazgo de Belinda y Christian Nodal, ha dado mucho de que hablar desde que día en que lo anunciaron, por lo que sus seguidores han estado al pendiente de como evoluciona su amor. Sin embargo, esta relación no ha dejado de dar sorpresas y ahora el cantante afirmó que sí se casaría sin dudarlo.

Por primera vez Belinda y Christian Nodal hablan de su noviazgo en el programa Ventaneando, sin embargo, en la entrevista tuvieron respuestas contradictorias cuando se les preguntó cuanto tiempo llevaban de noviazgo.

Mientras Nodal respondió: "El lunes fueron siete días", Belinda aseguró que "El 4 (de agosto) cumplimos", pero la cantante aseguró que ella fue la que le pidió “que le llegara” ya que ella es una niña bien, por lo que él era que tendría que pedirle que fuera su novia.

No, no, no, obviamente llevamos (tiempo) saliendo. Pero yo le pedí que me llegara, porque yo soy una niña bien, entonces me tiene que llegar y le dije: ‘Tienes que pedirme que sea tu novia’, entonces me preguntó como tiene que ser, dijo en la entrevista Belida

Pero la locura se desató cuando les preguntaron si pensaban en matrimonio, a lo que Nodal sin titubear ni pensarlo dijo que sí, respuesta que sorprendió a la misma Belienda quien le recordó que estaban hablando a nivel nacional: "¿Sí lo dices en serio?, si no, te pego, lo estás diciendo en público". Rápidamente el cantante afirmó su respuesta: "Mi amor, sí", mientras que ella se estiró para abrazarlo.

Belinda y Christian Nodal posan para la foto.

La entrevista la pareja del momento no paró de reír al recordar las anécdotas de su historia de amor, mientras los comunicadores los bombardeaban con preguntas sobre cómo se hicieron novios, incluso, en un momento Daniel Bisogno les dejó ver que él aun tenía dudas sobre su noviazgo.

Al inicio de la entrevista Belinda dijo que era la primera vez que habla sobre una relación en toda la historia de su carrera, sin embargo, aseguró que le gusta hablar de su noviazgo con una persona que se ganó su corazón.

Hace apenas unos días Christian Nodal confirmó a través de redes sociales su relación amorosa con la también cantante Belinda. La semana pasada el joven cantautor del Regional Mexicano publicó un par de fotografías junto a la también actriz en las stories de su cuenta de Instagram, donde además escribió un smple "te amo". Eso era todo lo que el intérprete había comentado con respecto a este noviazgo.

En una reciente entrevista para el programa Sale el Sol de Imagen Televisión, Christian Nodal rompió el silencio sobre su noviazgo con Belinda, mencionando que muchos paparazzis han tratado a toda costa obtener imágenes de ambos. "Al final de cuentas creo que es una experiencia totalmente diferente a lo que había vivido, porque es una figura pública y yo no estaba acostumbrado".

Muchos piensan que el romance entre Belinda y Christian Nodal es una farsa para subir el raiting de La Voz México, programa de TV Azteca donde ambos son coaches. "No me trago el cuento de que Belinda y Christian Nodal son novios.

Para nada les creo su recién destapada relación. El romance entre la jueza y el juez de La Voz es una invención cuya finalidad es aumentar el rating de La Voz. A mí no me engañan. ¡A otro perro con ese hueso!", manifestó el periodista Alex Kaffie en una pasada columna para el Heraldo de México.

Sin embargo, Belinda también sorprendió con una entrevista que dio a la revista TVNotas donde habló a detalle sobre esta nueva relación amorosa, algo no muy común de la también actriz, ya que trata de mantener su privada lo más que pueda lejos de los reflectores.

Pero la química entre ambos comenzó poco a poco conforme avanzaban las grabaciones de La Voz México. Belinda supo de los sentimientos que Christian Nodal tenía hacia ella, cuando una madrugada le mandó un mensaje con una canción que le había escrito.

"Me mandó uno a las tres de la mañana, era una canción que él compuso y que me cantó, me pidió que la escuchara y que le diera mi punto de vista, que para él era muy importante lo que esa canción me transmitía, yo había sido su inspiración y su musa para componer ese bello tema, el cual sólo había escuchado yo".

