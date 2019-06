Belinda y Lupillo Rivera: opiniones sobre su supuesta relación

Belinda y Lupillo Rivera sostienen una relación amorosa, es uno de los rumores que ha acaparado los titulares de la prensa de espectáculos desde hace varios días. ¿Quién inició con este rumor? Fue nada mpas y nada menos que Elisa Beristain, esposa del conocido programador de radio Pepe Garza.

En su programa por YouTube, Elisa Beristain comentó: “resulta que Lupillo Rivera tenía esta relación con la ex amiga de Mayeli Rivera, Shirley, y esta iba a visitarlo los fines de semana al programa La Voz, en México. Lupillo empezó a notar que Belinda se empezó a portar muy distante, que le tiraba mala onda, y se la lleva a un restaurante para decirle que ¿qué le pasaba?".

"Fue Belinda quien le dijo: ‘¿qué no te has dado cuenta?’ y él ‘¿de qué?”, 'estoy enamorada de ti', a Lupillo se le cayó la quijada, no lo podía creer, jamás pensó que esa pulga brincara en su petate, y así fue la declaración de amor”, manifestó la esposa de Pepe Garza.

A partir de su comentario se sembró la duda si entre Belinda y el hermano de la fallecida cantante Jenni Rivera, había algo más que una simple amistad y compañerismo. Cabe recordar que ambos formar parte de los coaches de la actual temporada de La Voz México, junto a Yahir y Ricardo Montaner.

La primera en hablar sobre este rumor fue la cantante Belinda, quien resaltó que el llamado Toro del corrido era un muy buen amigo y que esperaba que así fuera para toda la vida.

Posteriormente Lupillo Rivera rompió el silencio inclusó, su ex esposa Mayeli Alonso manifestó con un toque de ironía, que desea invitarlos a cenar a su casa. Ahora Doña Rosa Saavedra, mamá del cantante, también ha dado su punto de vista. "Allá él si quiere volver a topar con pared", expresó en referencia al polémico divorcio que vivió con Mayeli.

Como se recordará, en mayo pasado Mayeli Alonso dio a conocer en sus redes sociales que luego de una mediática batalla, ya estaba divorciada legalmente de Lupillo Rivera.

Oficialmente por un juez del estado de California, hoy soy legalmente Mayeli Alonso… y soltera.

La historia de amor de Mayeli Alonso y Lupillo Rivera comenzó en 2003, cuando se conocieron en un baile en Chihuahua. La pareja vivía su romance a través de llamadas telefónicas mientras el cantante concretaba el divorcio de su primera esposa, María Gurrola.

Finalmente el intérprete y la empresaria llegaron al altar el 29 de abril de 2006 y tuvieron dos hijos, Guadalupe Karisma y L’Rey. Mayeli comenzó a trabajar al lado de su esposo al manejar sus redes sociales y ayudándole a vender algunas fechas, además de emprender su propio negocio, una línea de maquillaje.

En mayo de 2018, Lupillo Rivera comenzó el proceso de divorcio “por diferencias irreconciliables”.