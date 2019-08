Belinda y Lupillo Rivera tendrán boda, asegura Ricardo Montaner

En medio de la no tan exitosa temporada de La Voz en Televisión Azteca, surgieron los rumores de un supuesto romance entre los coaches Lupillo Rivera y Belinda. Su relación va tan bien, que habrá boda próximamente según comentó el cantautor argentino Ricardo Montaner.

En una entrevista con el programa Suelta la Sopa de la cadena Telemundo, el intérprete Ricardo Montaner comentó: "ahora, la boda va, es un hecho, pero públicamente no ha dicho nada, por lo tanto todavía está la duda".

Asimismo el ex coach de La Voz Azteca habló sobre el tatuaje de Belinda que Lupillo Rivera se hizo en su brazo izquierdo. "Ahora después cuando vi las fotos del brazo con la cara de Belinda, pues no me sorprendió”. Ricardo Montaner afirmó que, aunque nunca pudo ver el tatuaje como tal, no dudó en ningún momento que los rumores fueran ciertos, sobre todo por la cercanía que mostraron tanto Lupillo como Belinda durante el reality musical.

Lo del tatuaje fue algo que mantuvo Lupillo con mucha discreción durante toda la temporada de La Voz, pero todos hablábamos del tatuaje.

"Decíamos 'hey ¿te gustó el tatuaje, te gustó el tatuaje?', pero yo por todo lo que sucedía ahí yo me intuía que el tatuaje era cierto”, mencionó.

Tocando este tema, Ricardo Montaner retó a la joven cantante del pop: “ahora el reto debería de ser que Belinda se tatúe la cara de Lupillo”.

Hasta el momento ni Belinda ni el hermano de Jenni Rivera, han comentado algo sobre su supuesta boda.