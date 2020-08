Belinda y María José le dedican tema a la ex de Christian Nodal

Belinda y María José son tendencia en redes sociales, pero no por pelear por algún participante de La Voz, sino por interpretar a dueto el tema Prefiero Ser Su Amante con el cual demostraron su propio estilo, además de verse espectaculares con sus outfits, es por eso que aquí te diremos como fue el performance.

Resulta que desde las audiciones de La Voz, el público comenzó a pedir un dueto entre ambas mujeres, pues Belinda ya había cantado con Christian Nodal y Ricardo Montaner, por lo que solamente le faltaba cantar con María José, por lo que se esperó hasta el último momento para conquistar totalmente al público logrando su objetivo, pero la letra de la canción dio mucho de que hablar pues los internautas aseguraron que Belinda se la dedicó a la exnovia de Christian Nodal, por lo que recibió algunos comentarios.

Me encanta obviamente me gustan todas tus canciones y dije quiero esa se me hace que tiene mucha energía es como una bomba en el escenario y me la imagine o sea siempre me la imagine cantándola contigo, dijo Belinda quien fue la que eligió la canción de la Josa para cantarla.