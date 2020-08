Belinda y María José una batalla por ver quién se viste mejor en La Voz

El nombre de María José y Belinda se ha convertido en sinónimo de elegancia, esto después de verla el programa de La Voz donde ambas son coaches, ya que las cantantes se han visto demasiado guapas con sus outfits, es por eso que aquí te recordaremos cuales han sido los más memorables.

María José se ha visto muy formal en las grabaciones de La Voz, ya que ha realizado apariciones con blazers, con los cuales no deja de verse sexy, ya que María José siempre ha tratado de mantenerse en forma y más ahora que es madre, por lo que desea verse atrevida, pero sin perder formalidad.

Es por eso que el 22 de junio la vimos con un blazer en color negro, con un espectacular accesorio en la parte de enfrente, por si fuera poco una blusa tipo básica en la parte de abajo le dio el toque de juventud que la ha caracterizado desde que la vimos en el grupo Kabah.

Por si fuera poco su ajustado pantalón negro hizo juego con el outfit dejando en claro que María José sabe combinar muy bien su estilo, además la cola que traía se le miraba de maravilla, causando emoción entre sus fans, quienes siempre le recuerdan que es muy fiel a su estilo.

"A mi familia y ami nos encanta verte en la Voz, somos tus fans. ..tu equipo va a ganar!!!...eres súper divertida", "Tan bonita como buena persona. Tan buena cantante como exquisitamente artista", "Me gusta verte como coach en #LaVoz, me gustan todos tus comentarios a los participantes. Y me gusta cuando interactúan @nodal y tú, son como un descubrimiento bonito", le escriben a María José.