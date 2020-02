Belinda y Yahir cuentan la verdad sobre su supuesto romance

Belinda y Yahir llevaron a cabo su debut en la puesta en escena "Hoy no me puedo levantar" (musical inspirado en Mecano); los actores y cantantes han despertado los rumores de un supuesto romance. En la alfombra roja previa a una función especial, ambos desmintieron que entre ellos haya algo más que una amistad.

"Cada vez que me subo al escenario soy María y María está enamoradísima de Mario", comentó Belinda sobre la relación profesional que lleva con Yahir, resaltando que no existe romance en la vida real.

En la obra musical "Hoy no me puedo levantar", Yahir y Belinda se dan apasionados besos; ante esto el actor manifestó, "no me cuesta nada, son besos reales, no existe un plástico para no besarla".

Además de Yahir, Belinda comparte escenas románticas con la actriz Dai Liparoti, quien interpreta a Patricia en el musical y a quién también besa en los labios. Sobre ello, la interprete de señaló que se trata de "un beso divertido y es un beso bien". La cantante también aseguró estar trabajando muy duro en lo que sería uno de los trabajos más importantes en los que ha trabajado antes.

Pongo todo en mis proyectos y este es uno de los personajes más importantes de mi carrera porque nunca había hecho teatro y estoy súper comprometida, nos hemos preparado durante mucho tiempo para esto.

Por su parte, Yahir (quien recientemente fue parte del musical "Jesucristo Superestrella") confesó sentirse contento con la respuesta del público y satisfecho con su trabajo. "Cada vez lo hacemos mejor, estoy en una etapa en la que a veces me siento de 20, a veces de 30 y en otras de 40, estoy tratando de tener esa energía".

El musical basado en las canciones de Mecano "Hoy no me puedo levantar" se estrenó por primera vez en el 2005 en Madrid y, según ha explicado en diversas ocasiones el productor Alejandro Gou, está podría ser la última vez que podrá ser presentado, pues los derechos vencen en abril de este año. Entre los actores que han representado a María y a Mario en otras ediciones participó Danna Paola, Alan Estrada, María León y Mariano Palacios.