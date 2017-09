Belinda ya no pudo más y terminó en llanto (VIDEO)

Belinda no soportó los cuestionamientos de los reporteros sobre su rompimiento con Criss Angel y rompió en llanto durante su llegada a Cuernavaca, lugar donde citó a sus fans para recolectar víveres y así poder ayudar a los damnificados en México que padecieron un terremoto la semana pasada.

Contrario a lo que se vivió hace unos días en un evento en la Ciudad de México, la cantante se mostró atenta con los medios y expresó conmovida:

“Quiero agradecerles el apoyo, en serio estoy muy contenta, estoy muy agradecida, los quiero mucho y pues es un momento difícil, nada más quiero agradecerles el apoyo y el cariño que me han brindado y quiero ayudar a México”.

#fuerzamexico gracias a todos por sus donativos #mexicotenecesita Una publicación compartida de Beli (@belindapop) el 15 de Sep de 2017 a la(s) 11:50 PDT

#fuerzamexico #mexicotenecesita Una publicación compartida de Beli (@belindapop) el 15 de Sep de 2017 a la(s) 11:57 PDT

Con lágrimas en los ojos, la también actriz agregó:

“Lo digo de corazón porque no quiero que México esté pasando por esta situación y veo a toda la gente que está tan necesitada y me rompe el corazón, por eso no quiero usar nada de escándalos ni de nada de esas cosas, porque lo más importante es estar unidos como país y eso es lo que para mí es lo más importa de todo”.

“Así que gracias a todos los medio de corazón por el apoyo y sé que vamos a lograr cosas increíbles, estamos empezando, vamos a conseguir más ayuda, vamos a lo mejor y a poder construir casas para las personas que se quedaron sin casa, vamos a ver qué es lo más que podemos hacer ayudando y pues con el corazón y haciendo de verdad desinteresadamente”, finalizó.

Dejando atrás sus problemas sentimentales, Belinda cambió el llanto por una sonrisa al reunirse con sus seguidores, y compartió en redes sociales su primera labor altruista para los afectados de los estados de Oaxaca y Chiapas.

#gaiaplanetaazul #fuerzamexico gracias por todo el apoyo recibido hoy! Seguimos trabajando por nuestros hermanos de Oaxaca y Chiapas Una publicación compartida de Beli (@belindapop) el 15 de Sep de 2017 a la(s) 12:41 PDT

Fue el fin de semana cuando finalmente Belinda confirmara, sin dar explicaciones, los rumores de ruptura con Criss Angel.

Lo que sorprendió a muchos fue que minutos después el clavadista mexicano Rommel Pacheco, contestara a Belinda con un mensaje que dejaba ver su interés por conocerla.

Es ahora que Criss Angel, al enterarse de la noticia, ha decidido publicar en su Twitter un mensaje bastante directo en el que ataca a Belinda llamándola de alguna manera interesada y mentirosa. A modo de “consejo”, el ilusionista ha escrito:

“Hope he has a lot of money and a owns a lie detector (espero que él tenga mucho dinero y posea un detector de mentiras)”.

Hope he has a lot of money and a owns a lie detector https://t.co/uRxbJ6RGnb — Criss Angel (@CrissAngel) 13 de septiembre de 2017

Y aunque seguramente muchos quisieran que Belinda le contestara al clavadista, parece que no la tendrá tan fácil, y no sólo por la polémica que rodea la ruptura con Criss Angel, sino porque un “tercero” ha entrado a escena y se trata nada menos que de Maluma, quien este miércoles ha mandado también un mensaje público a Belinda:

Qué hay de tu vida Beli?? Estas muy linda como siempre. Beso y abrazo se te quiere mucho mi reina!! @belindapop — MALUMA (@maluma) 13 de septiembre de 2017