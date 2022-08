Belinda ya tiene su propio jet privado y así lo consiguió de la noche a la mañana

Belinda de 33 años de edad, una vez más entra al mundo de los chismes, en esta ocasión se debe a que ya tiene su propio jet privado, dejando en claro que no necesita del que tiene su ahora ex pareja Christian Nodal, pues muchos haters se lo recalcaron tras el truene de su romance.

Para quienes desean saber como consiguió Belinda, dicho jet privado se debe a que una agencia firmó un contrato con ella, al parecer el día de su cumpleaños, pues quieren que ella sea la marca de su aerolínea, pues la consideran la mujer perfecta para su empresa, por lo cual logró un contrato con ellos.

Dicho convenio al parecer tendrá viajes por todo México, además de Estados Unidos, como cuando se le vio festejando su cumpleaños en Orlando, donde compartió con sus fans varias fotos y videos donde se la pasó muy bien, dejando en claro que las polémicas ya no le importan a la intérprete de Luz Sin Gravedad.

Aunque muchos apoyaron que Belinda por fin esté haciendo sus cosas solas y a su manera, otros se le fueron en contra, pues no les gustó del todo como terminaron las cosas con quien era su prometido, por lo que comenzaron a tirarle mucho hater, pero además empezaron a desprestigiar su carrera.

"Manipulando a los que se dejaron tatuar y colgándose del candil jajaja", "Que cosa mas desagradable ver cómo le tiran a alguien que no les debe nada !!! Como se ve que no son felices y necesitan tirarle mi***a a los demás .....", "No es el avión de ella, la contrataron como imagen para esa agencia. Y muchas mujeres deberían a aprender a ella, que desde niña ha trabajado", escriben las redes sociales.

Cabe mencionar que Belinda también causa revuelo por una poderosa razón, se debe a las fotos que ha compartido en redes sociales, con los que ha dejado sin habla a sus fans al aparecer con unos bikinis demasiado sensuales muy a su estilo.