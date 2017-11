 Bella Hadid se muestra en 'topless' en candente videito

La modelo Bella Hadid publicó un video en su cuenta de Instagram a través del cual muestra el por qué se le considera una de las más guapas y provocativas en redes sociales.

Se deja ver algo destapada de la parte superior.

En las imágenes posteadas, la norteamericana aparece con un filtro que la rodea de pequeños corazones en color rosa, mientras ella se cubre los senos con sus manos.

El clip se ha viralizado por la red, pues tan solo unas horas, superó los dos y medio millones de reproducciones, además recibió comentarios por parte de los fans quienes se mostraron sorprendidos por la belleza de Hadid.

Es de mencionar que la semana pasada se llevó a cabo una pasarela de Victoria´s Secret en Shangai, China, donde Bella dio de qué hablar por un incidente que protagonizó al mostrar un pezón por error.

Bochornoso momento en pasarela sufre la modelo Gigi Hadid.

¿Quién no ha tenido un accidente alguna vez en su vida? Y esto le puede pasar a cualquiera hasta las súper modelos pueden sufrir accidentes y la prueba de esto es la hermosa Gigi Hadid, recientemente; mientras caminaba en el show de Anna Sui en NYFW con un conjunto boho-chic, vestido de glitter y chal con plumas, la súper modelo perdió una de sus zapatillas pero esto no la detuvo y siguió desfilando como si nada.

Las zapatillas de Gigi no parecían para nada cómodas ni siquiera fáciles de caminar y aunque Hadid haya perdido una de ellas cerro el desfile con el glamour y estilo que la definen.

La modelo terminó el desfile caminando de puntitas sobre su pue derecho para poder mantenerse en equilibrio y no pasar un bochornoso momento como otras modelos, tanto fue el esfuerzo de Gigi que el incidente no fue notado por el público.

Al finalizar el evento su hermana Bella acudió al rescate donde cerraron juntas el show.

Hombres que se maquillan, mujeres que se visten con ropa de hombre y moda de mujer que puede llevar los chicos. El mundo de la moda ha caído rendido, definitivamente, ante la tendencia genderless. Y Gigi Hadid y Zayn Malik, la pareja más fashion del momento, no podían ser menos.

La modelo y el cantante fueron los protagonistas de la portada de Vogue en agosto y ha sido Hadid quien ha compartido esta noticia en su cuenta de Instagram. ¡Y la pareja no puede haber elegido mejores looks para posar!

En la entrevista, ambos confiesan que se intercambian la ropa: "Me gusta esa camisa", dice Malik sobre una de las prendas que Gigi guarda en su armario. "Y si me está apretada ¿qué? Me da igual que esté hecha para una chica", cuenta el cantante.



Y GIGI NO PUEDE ESTAR MÁS DE ACUERDO CON EL DISCURSO DE SU CHICO: "TOTALMENTE. NO SE TRATA DEL GÉNERO. SE TRATA DE FORMAS. Y LO QUE TE HACE SENTIR BIEN. Y DE TODOS MODOS, ES DIVERTIDO EXPERIMENTAR...", APOSTILLA.

A lo largo del reportaje del interior, la pareja posa con diferentes looks, como un traje de pana, que llevan los dos iguales, y otros más coloridos, una forma de mostrar al mundo que la diferencias entre hombres y mujeres cada vez se van difuminando más. ¡Bravo chicos!

Rihanna en el Fashion Week.



La estrella pop y fashionista inauguró la presentación de su colección Fenty Puma primavera-verano 2018 el domingo con motocicletas de motocross volando por el aire, ascendiendo por un despliegue soñado de montañas de arena rosada, mientras el público miraba impresionado.

Rihanna montó la parte trasera de una moto, con una mano en alto haciendo la señal de los cuernos y la lengua afuera, luego que las modelos recorrieron una pasarela hecha a semejanza de una pista de carreras en la Armería de Park Avenue.

Llevaba una camiseta verde militar ajustada de manga larga y escote profundo en el pecho, una chaqueta verde brillante amarrada a la cintura, botas hasta los muslos y lentes de sol. Lucía segura y relajada, y su colección ofrece una vibra similar.

El público de Rihanna incluyó a miembros del mundo de la moda y a colegas de la música como los raperos Big Sean, Fabolous, Yo Gotti, Dave East y Cardi B., cuya canción "Bodak Yellow (Money Moves)" actualmente está de No. 3 en las listas pop.

