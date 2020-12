¡Bella! Kristal Silva enamora a sus fans con short de cuero que resalta su envidiable figura

México.- Si hablamos sobre las mujeres más bellas de la televisión mexicana, forzosamente y necesariamente tendríamos que mencionar a Kristal Silva, una talentosa mujer originaria de Tamaulipas, que incluso no sería sorpresa que fuera ella quien encabezara el listado. Y es que hace falta ver como luce para darse cuenta de lo guapa que es, además que se trae una figura que muchas envidiarían. Prueba de ellos fue su más reciente publicación en Instagram donde desató una locura al vestir un elegante short de cuero que dejó ver su torneadas piernas.

En la publicación se puede ver a la conductora de Venga La Alegría, posando de dos distintas maneras en diferentes fotografías. Cabe señalar que en ambas su par de lindos ojos son los primeros que roban la atención, como comúnmente lo hacen. Además, se atrevió a vestir una blusa color negro transparente que deja poco a la imaginación de los usuarios.

Por ultimo, pero probablemente lo que más resaltó en las imágenes es su short color vino de cuero, y un par de elegantes botas altas. Con estas últimas dos piezas también regaló a sus fans una bella vista sobre sus torneadas piernas. En general, Kristal Silva logró crear un atuendo elegante pero atrevido, algo que muy pocas logran a la hora de vestirse ya que la línea suele ser muy delgada.

Desde luego que las reacciones y comentarios no se hicieron esperar por parte de los internautas, a tan solo unas horas de haberse publicado, las fotografías alcanzaron más de 40 mil me gustas y cientos de comentarios, donde las palabras positivas, piropos y buenos deseos no faltaron.

La más hermosa de Azteca, luces hermosa!". "Hermosísima, están maravillosas tus botas y lindos ojos". "Que tengas excelente noche siempre has tenido una belleza sin igual". "Demasiado hermosa chiquita, Kristal, muy linda y carismática conductora de Venga La Alegría". "Mi amor cada dia que pasa estas más y más y más y MÁS HERMOSA MI CIELO". "No cabe duda que eres de las más guapas de México", fueron algunos comentarios por parte de sus seguidores.

Cabe señalar que además de su indudable belleza, Kristal Silva de 28 años de edad, tiene gran talento a la hora de elegir sus outfits, podría decirse que cada vez que la modelo publica una nueva fotografía las redes sociales se vuelven una bomba. Recordemos que también es ex reina de belleza y para eso no necesita explicaciones, dicho titulo es más que obvio y merecido sobre todo.

Es importante mencionar que detrás de cada fotografía hay miles de horas de ejercicio y una buena dieta, pues ella muchas veces lo ha dejado ver, mantener esa figura envidiable no es cosa fácil. Esto demuestra que la conductora es una persona disciplinada, con metas y muy trabajadora.

A pesar de su corta edad ha demostrado que tiene todo para ser una de las figuras más emblemáticas de la pantalla chica, prueba de ello es el recibimiento que le han dado los seguidores del programa de Venga La Alegría y que si ella algún día se va, seguramente se volverán locos.