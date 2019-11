Bella Thorne derrite las redes con fantasiosas fotografías

Bella Thorne últimamente ha sido reconocida por su polémica imagen de chica mala dejando de lado la chica Disney que lleva dentro, lo que la ha llevado a mantenerse en el ojo del huracán y bajo las críticas de los medios de comunicación y el público.

En esta ocasión, Bella decidió compartir unas eróticas fotografías en su cuenta oficial de Instagram e hizo que muchos de sus seguidores enloquecieran con sus tremendos atributos mostrados en una blusa blanca que no dejaba mucho a la imaginación.

La también cantante posó frente al espejo con una diminuta minifalda y una blusa que resaltaba sus partes femeninas al optar por no utilizar brasier, algo común entre las mujeres en este tiempo. El no utilizar brasier puede ser muy juzgado por la sociedad, pero a las mujeres no les importa, ya que es algo realmente cómodo para ellas y se debería respetar.

Bella, quien recién se estrenó como directora en la industria del porno, también publicó otra fotografía que derritió a las redes, en la instantánea se ve cómo la cantante disfruta mantenerse bajo la ducha y cómo luce su belleza al natural.

Aunque la joven se ha visto envuelta en mucha polémica por sus acciones, esto no le ha impedido continuar con su vida al estilo que le gusta vivir, desafiando a todo y disfrutando de su juventud.

Constantemente comparte increíbles fotografías para sus fanáticos sin temor a ser juzgada, en ella luce su inigualable belleza y su halagado físico con maravillosos atuendos muy a la moda y a su estilo único.

A sus 21 años, Bella será honorada con un premio de Pornhub, la plataforma de contenido para adultos y se convertirá en la directora más joven de películas para adultos a nivel mundial.