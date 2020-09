Bella Thorne derrocha sensualidad en la secuela de "The Babysitter"

México. La actriz Bella Thorne, originaria de Pembroke Pines, Florida (1997), hace derroche de sensualidad en la secuela de The Babysitter, película de Netflix que se acaba de estrenarse y en la que hace nuevamente el papel de la amiga de la niñera. En su cuenta de Instagram Bella Thorne celebra por el estreno de The Babysitter: Killer Queen.

Bella Thorne, quien tiene 22 años de edad, es una de las mujeres del espectáculo internacional que goza de mucha fama mundial en estos tiempos y su belleza y sensualidad están a flor de piel en cada una de sus publicaciones e interpretaciones.

A Bella Thorne se le considera un icono de sensualidad debido a que en sus redes sociales continuamente publica imágenes suyas en las que muestra su figura espectacular y todo mundo se enamora de ella.

Y para publicitar The Babysitter: Killer Queen, Bella coloca en Instagram varias fotografías en las que se le puede ver caracterizada como el personaje que interpreta en la misma y con el que pudo llegar a miles de fans en todas partes del mundo.

En una de las fotografías, Bella Thorne, exestrella de Disney, luce un outfit a juego de crop top deportivo, jeans y chaqueta amarilla con un par de coletas que juegan con la sensualidad del personaje. Seguramente con este nuevo proyecto la actriz gozará de la aceptación del público y de sus fans, como ocurrió con la primera entrega.

Bella ha figurado con su trabajo en otras series como My Own Worst Enemy, en la cuarta temporada de Big Love, en la serie de Disney Channel Shake It Up, en The Duff y cómo olvidar su personaje de Paige en la serie de Freeform Famous.

The Babysitter: Killer Queen promete mucho

The Babyistter: Killer Queen es la secuela de The Babysitter, la cual tuvo un rotundo éxito durante 2017 y en su trama se cuenta que han pasado dos años desde que Cole Johnson (Judah Lewis) logró sobrevivir a la secta satánica de su niñera, pero todavía sigue traumatizado por lo sucedido.

Nadie le cree, solo Melanie (Emily Alin Lind), su mejor amiga, quien le invita a pasar una fiesta en un lago. Todo va bien hasta que los satanistas regresan a su vida.

El elenco de The Babysitter: Killer Queen está conformado por Judah Lewis (The Christmas Chronicles), Bella Thorne (Amor de Medianoche), Robbie Amell (Code 8: Renegados), Andrew Bachelor (Cuando Nos Conocimos) y Hana Mae Lee (Pitch Perfect), entre otros actores.

