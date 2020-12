Bella Thorne posa en la nieve con abrigo blanco; descubre qué trae abajo

La actriz y cantante, Bella Thorne, ha pasado de ser una tierna chica Disney a una de las artistas más guapas en el mundo del espectáculo, justo como lo ha demostrado en los últimos meses al compartir por redes sociales, imágenes de la mujer en que sea ha convertido.

En una de sus más recientes publicaciones, la joven de tan solo 23 años de edad, compartió una publicación por medio de su cuenta personal en Instagram para dar a conocer a todos sus seguidores la magnífica sesión de fotos que hizo por esta época navideña.

En dichas fotografías, vemos a la intérprete de Something To Dancer For, posar de forma sensacional frente a la cámara mientras está en la nieve. Trae puesto un elegante abrigo blanco con incrustaciones de vidriantes por toda la parte inferior, mientras que en la superior, tiene un esponjoso peluche que llega hasta sus mangas.

Asimismo, observamos a Bella Thorne en lo que parecería una especie de cabaña, dentro de algo que asemeja ser un pequeño patio donde la popular chica nos deleita con una particular forma de modelar. Sus tacones, de color plata, quedan enterrados por la nieve, mientras toma un poco con sus manos.

En la segunda fotografía, nos muestra el encantador atuendo negro que porta debajo del magnífico abrigo. También, vemos con claridad el excéntrico collar color plata que adorna su cuello y se enreda en su cabello rojizo.

La publicación recibió un total de 1,456,988 me gustas y alrededor de 4,455 comentarios de sus fanáticos quienes no perdieron oportunidad para alagara: "Because why not?", "Wow", "Ice queen", "That's a cute suit", fueron algunas opiniones. Por su parte hubo quieres la cuestionaron, alegando que la viene no era real. "Is it fake snow", anotó uno de sus fans.

Cabe destacar también, que la modelo estadounidense, recién estrenó su nuevo sencillo titulado SFB, una abreviatura de la frase "Stupid Fuck*ng B*tch", el cual contó con la realización de un extrovertido video musical el cual está disponible en diversas plataformas digitales. (Bella Thorne estrenará picante video musical titulado "#SFB").

Hasta el momento, el video musical estrenado el pasado 4 de diciembre, cuenta con 1,666,439 millones de visitas en YouTube, 13,405 me gusta, y poco más de 4104 comentarios de sus más fervientes seguidores. Asimismo, hay a quienes no les gustó tanto el nuevo proyecto de Thorne, obteniendo un total de 20,267 dislike.