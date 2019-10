Bella Thorne protagoniza baile candente y las redes estallan

La modelo y actriz Bella Thorne protagoniza un baile candente y logra que las redes estallen. Sus seguidores de todas partes del mundo le hacen ver lo extraordinariamente hermosa que luce y derrocha sensualidad en cada movimiento.

Bella Thorne está causando furor en redes sociales tras la publicación de un video en el que sale ella bailando en un traje de baño. Se asolea en una silla, se mueve y también luce espectacular.

No cabe duda que Bella Thorne tiene cuerpo de diez, también que sabe sacar a flote toda su sensualidad en cada movimiento y para prueba, el video que coloca en sus redes.

A la exchica Disney le dicen todo tipo de halagos, pero también hay alguien que le hace ver que debería de depilarse, porque en el video se le nota que no lo hace.

Seguramente Bella Thorne sabía que iba a tener éxito con su video y debe estar sorprendida porque en tan poco tiempo de su publicación, el video cuenta ya con más de 4 millones de reproducciones.

Annabella Avery "Bella" Thorne es originaria de Pembroke Pines, Florida, y según información en su biografía, nace el 8 de octubre de 1997. Es actriz, cantante, modelo y directora de cine estadounidense.

Su primera aparición en el cine fue con un papel sin acreditar como una fan en la película de 2003 "Stuck on You" y desde entonces ha aparecido en proyectos de cine y televisión, incluyendo "Jimmy Kimmel Live!", "Entourage" y "The O.C.".

En agosto de 2016 se declaró bisexual y en julio del 2019, en una entrevista para el programa "Good Morning America" declaró: "Soy pansexual y no lo sabía".

En este año 2019, la actrizi causó polémica porque reveló haber sufrido abusos mientras trabajaba para Disney, cuando tenía entre 6 y 14 años de edad.