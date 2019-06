Bella Thorne publica fotos íntimas ante intento de extorsión

Bella Thorne ha sorprendido a sus millones de seguidores al publicar en sus redes sociales, una serie de fotografías íntimas suyas que habían caído en las manos de un hacker, quien la amenazó con hacerlas públicas.

"Jódete tú y el poder que crees que tienes sobre mí. Voy a escribir sobre esto en mi próximo libro", escribió la actriz y cantante Bella Thorne de 21 años de edad en un tuit, donde además adjunto capturas de pantalla de conversaciones con el presunto hacker, quien dijo que tenía fotos y videos de ella.

La joven artista emitió un comunicado donde expresó como se sentía, además resaltó que toda está situación no se detendrá, simplemente seguirá.

"Ayer, como todos ustedes saben, toda mi mierda fue pirateada, durante las últimas 24 horas me han amenazado con mis propios desnudos. Me siento mal, me siento observada, siento que alguien me ha quitado algo que solo quería que viera una persona especial. Me ha enviado varias fotos de desnudos de otras celebridades, no se detendrá conmigo ni con ellas, simplemente seguirá.", manifestó Bella Thorne, quien mandó un claro mensaje al hacker.

Por mucho tiempo dejé que un hombre se aprovechara de mí una y otra vez, estoy harta de eso, lo estoy publicando porque es mi decisión, ahora no puedes quitarme otra cosa.

"Jódete tú y el poder que crees que tienes sobre mí. Voy a escribir sobre esto en mi próximo libro"

"Esta noche puedo dormir mejor sabiendo que recuperé mi poder. No puedes controlar mi vida, nunca lo harás. Aquí están las fotos con las que me ha estado amenazando, en otras palabras, aquí están mis nudes. Así que aquí te jodan y las últimas 24 horas he estado llorando en lugar de celebrar mi libro".

Oh sí, el FBI estará en tu casa dentro de poco.

Sus fans le han manifestado su apoyo incondicional a través de redes sociales.

Bella Thorne se une a la larga lista de celebridades como Jennifer Lawrence, Aubrey Plaza, Kate Upton y Elizabeth Olsen, cuya vida íntima fue hackeada y filtrada en internet.

"Solo porque soy una figura pública, solo porque soy actriz, no significa que haya pedido esto", comentó Jennifer Lawrence a la revista Vanity Fair en el momento en que se compartieron sus fotografías íntimas.

Es mi cuerpo, y debería ser mi elección, y el hecho de que no sea mi elección es absolutamente desagradable.

George Garofano, el pirata informático que atacó a Lawrence, entre otras cientos de famosas del cine, fue condenado a ocho meses de prisión en agosto pasado.