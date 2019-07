Bella Thorne revela que es pansexual y no bisexual

La famosa actriz Bella Thorne hizo confesiones inesperadas acerca de su sexualidad y revela que es pansexual y no bisexual, como ella lo sentía y creía. "Alguien me explicó qué es pansexual y no lo sabía y pues yo soy un pan...", dijo.

De acuerdo a información que publica Buzzfeed News, Bella Thorne confesó públicamente en 2016 que era bisexual, y en entrevista con ABC News, en días pasados, dijo que se identifica de manera diferente después de que alguien le contó acerca de ser pansexual.

Te gustan los seres humanos. Te gusta lo que te gusta. No tiene que ser un hombre o una mujer, o un él, un ellos, un esto, o aquello. Te gusta un ser”, dijo Bella Thorne acerca de ser pansexual.

De acuerdo con la fundación Stonewall, bisexual es un término que se usa para describir la orientación romántica o sexual hacia más de un género, y pansexual se refiere a una persona cuya atracción romántica o sexual hacia otros no está limitada por el sexo o género.

Bellal Thorene es exestrella de Disney, tiene 21 años de edad y en la actualidad Bella mantiene una relación distancia con el cantante italiano Benjamin Mascolo.

La joven tomó la decisión de declararse pansexual luego de que hace algunas semanas expusiera que trataban de extorsionarla por unos desnudos que ella tenía en su teléfono y fue hackeado.

La talentosa actriz, protagonista de Amor de medianoche desea dejar en claro que su vida amorosa no está basada en el género o identidad sexual, es más la personalidad.

Thorne promociona hoy en día su libro Life of a Wannabe Mogul: A mental Disarray, son crónicas y poemas escritos por ella misma y en su contenido cuenta al público varias de sus experiencias personales y profesionales.

Annabella Avery "Bella" Thorne es originaria de Pembroke Pines, Florida; según información en su biografía, nace el 8 de octubre de 1997.

Bella interpretó a Ruthy Spivey en la serie My Own Worst Enemy, Tancy Henrickson en la cuarta temporada de Big Love, y CeCe Jones en la serie de Disney Channel Shake It Up.