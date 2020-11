Bella Thorne y sus mejores películas para deleitar la pupila

México. Bella Thorne, actriz y cantante originaria de Pembroke Pines, Florida, destaca con su talento y belleza en el cine y pronto filmará Timie is up junto a su novio, el modelo Benjamín Mascolo. La joven de 23 años de edad ha conseguido destacar en el séptimo arte y es reconocida ya mundialmente.

Bella Thorne es una de las actrices juveniles más famosas en la actualidad. La ex chica Disney ha desempeñado muchos papeles en cintas icónicas, entre ellas Juntos y revueltos y Amor a medianoche, que son ampliamente recomendables para todo el público; pero he aquí algunas de sus cintas que puedes disfrutar en casa:

Juntos y Revueltos

Esta película corresponde al año 2004 y en la trama se habla de la vida de un hombre viudo que cuida de tres hijas, una de ellas es Hilary, personaje interpretado por Bella Thorne, luego, Lauren conoce a Jim en una cita a ciegas, pero tendrán que alejarse inesperadamente. El destino los volverá a unir y todo será diferente...

Amor a Medianoche

En amor de Amor a Medianoche actúan Patrick Schwarzenegger y Bella Thorne. Cuenta la vida de Katie, una chica que padece una enfermedad y conocerá a un apuesto joven que se enamorará de ella y hará todo para estar siempre a su lado.

La Designada Ultra Fea

Esta película de Bella Thorne se exhibió durante 2015 y narra las aventuras de Bianca, quien es estudiante de secundaria, donde tiene amigas populares que le harán pasar por situaciones divertidas e inesperadas.

Tú me entiendes

Tú me entiendes se filmó y exhibió durante 2017 y además de Bella Thorne actúan también Halston Sage y Taylor John Smith, cuenta el noviazgo de Ali y Tyler, todo va bien hasta que el novio pasa un tiempo con Holly, una chica hermosa que llegará a la relación a alborotar el corazón de Tyler.

La Niñera: Reina Letal

La Niñera: Reina Letal es una película de terror que se encuentra en la plataforma Netflix y cuenta la vida de Cole Johnson, un chico que es cuidado por su niñera. Durante una noche todo se descontrola y nada parece lo que es.

Bella Thorne se hizo famosa desde niña al desempeñarse como modelo infantil ha protagonizado campañas publicitarias de televisión para Digital Light Processing, Publix, y KFC, entre otras marcas.

Según Wikipedia, su primera aparición en el cine se dio en 2003 en la película Stuck on you y desde entonces no ha dejado de trabajar en distintas producciones cinematográficas que han proyectado su carrera a nivel internacional.

Y recientemente se hizo público que Bella Thorne ya se dispone a filmar una nueva película titulada Time is up, en la que actuará junto a Benjamín Mascolo, quien es su novio y también es actor y modelo, ambos serán dirigidos por Elisa Amoruso y el guion de la historia es de Lorenzo Ura y Patrizia Fiorellini.