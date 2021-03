Bella de la Vega acusa a Gael García de haber sido "poco compasivo" con su papá José Ángel García

Bella de la Vega aseguró una vez más que su esposo, el productor de televisión y actor José Ángel García, no habría muerto si su hijo Gael García Bernal lo hubiera ayudado. En una entrevista para la revista de espectáculos TVNotas, la actriz de televisión señaló que su hijastro no le prestó la importancia que debía a los problemas de salud que tenía su papá. Quienes si ayudaron al fallecido productor del programa "La rosa de Guadalupe" a solventar sus gastos médicos, fue la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

"Fue poco compasivo, no le ayudaba ni con sus medicamentos", expresó la viuda de José Ángel García. En la entrevista antes mencionada contó que unas pastillas que su esposo necesitaba costaban 13 mil pesos, "José estaba preocupado por conseguirlas, pero afortunadamente se las dieron en la ANDA, aunque su hijo no era de ver en qué le podría ayudar".

José Ángel García murió el 22 de enero de 2020 a los 71 años de edad, tras unas complicaciones en su salud a consecuencia de la fibrosis pulmonar que padecía desde hace unos años; se trata de una afección en donde el tejido profundo de los pulmones se va cicatrizando, esto hace que el tejido se vuelva grueso y duro, lo que dificulta recuperar el aliento y es posible que la sangre no reciba suficiente oxígeno.

De acuerdo con Bella de la Vega, la salud del papá de Gael García se complicó en noviembre pasado. "Estaba tosiendo mucho y le hicieron una placa del tórax, (los médicos) vieron que la fibrosis había avanzado mucho, su hijo Gael lo supo, pero no hizo nada, no le hablaba a su papá".

Uno días antes de fallecer la actriz le mandó a Gael García mediante WhatsApp, una fotografía de su papá para que comprobara las condiciones en las que estaba y así, tuviera un poco de compasión y lo ayudara con sus problemas de salud. "Le envié una foto de su padre tirado en el suelo, ahogándose, porque ya no tenía oxígeno y donde yo le pedía ayuda".

Según contó en vez de que Gael le dijera algo de su papá, la regaño y le pidió que no le enviara ese tipo de fotografías. Ante esto Bella de la Vega le dijo que le mandaba esa imagen no por gusto, sino para que se diera cuenta de la condición en la que estaba su papá, asimismo para hacerle saber que no se trataba de un engaño para sacarle dinero.

Que entendiera que era un momento crucial para poder ayudarlo, pero eso no le resultó importante al señor Gael, quien ya no se dignó a responderme.

Por otra parte, la actriz ha llegado a pensar que Gael García no fue al funeral de su papá, pues ni ella o alguien lo más lo vio: "había paparazzis y nadie lo tomó, voy a ser honesta con ustedes, sí he llegado a pensar que no fue y si eso es así, ya quedará en su conciencia".