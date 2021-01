¿Bella de la Vega culpa al actor Gael García de la muerte de su papá José Ángel García?

Luego de causar gran indignación por compartir en su cuenta de Facebook un par de fotografías en las que mostraba el cadáver de su esposo José Ángel García, papá de Gael García Bernal, la actriz Bella de la Vega vuelve a causar controversia al insinuar que Gael dejó morir a su progenitor.

Antes de la misa de cuerpo presente Bella de la Vega tuvo un encuentro con varios medios de comunicación, donde mencionó lo dolida que estaba con el actor Gael García por no haber visitado a su papá José Ángel García, cuando él se comunicó con su hijo por teléfono para decirle que no estaba bien de salud. La viuda de quien fuera productor del programa de televisión "La rosa de Guadalupe", mencionó que pudo haber recibido mejor atención médica en un mejor hospital, si Gael hubiera querido.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Me duele mucho porque Gael andaba aquí en México cuando José Ángel le hablaba con mucho trabajo, le decía: 'hijo, estoy muy mal, ya mis pulmones ya no pueden más y no sé que hacer'", comentó la actriz, asegurando que el productor cinematográfico minimizó los problemas de salud que tenía su padre.

"Le decía (supuestamente Gael a su papá): 'cálmate, tómate una pastilla y hazte la prueba PCR y tu tómalo con calma, el trancazo de llegar del mar a la ciudad de México es muy fuerte, no te preocupes', como que lo minimizó un poquito". Cabe mencionar que días antes de morir, José Ángel García estuvo de vacaciones junto a su esposa en Chetumal, Quintana Roo.

Leer más: Muere el padre de Gael García por una fibrosis pulmonar

Bella de la Vega, quien contrajo matrimonio con el papá de Gael García Bernal en enero de 2019, mencionó que su esposo le dijo no querer morir en la cama de un hospital. "José Ángel ya estaba muy mal, se oía muy mal y yo si oigo así a mi mamá o a mi papá, yo voy a verlo, ósea, esa es la verdad, yo voy a verlo, a ver como está, si estás postrado en una cama, yo te sacó de ahí y te llevo a un hospital a como de lugar, yo estaba solita con él, José Ángel me decía: 'yo no me quiero morir en una cama de hospital, yo te amo y quiero estar contigo, si me tengo que ir, me voy contigo".

Bella de la Vega señaló que estuvo sola cuidándolo en casa por muchos días, dándole el medicamento que les mandó el doctor, haciendo todo lo posible por ayudarlo, por salvar su vida, asegurando que mientras el productor de televisión estaba con sus problemas de salud, Gael García estaba en Valle de Bravo, Estado de México.

"Yo sé que ahí andaba y pues no le dijo: 'voy a pasar a verte papá, para ver si estas tan mal y te llevo a un hospital', no, no pasó nada, entonces yo me sentí todavía más triste, porque yo de por si estaba triste de que estuviera mi esposo enfermo, como Gael no habla conmigo porque solamente quería tener contacto con su papá, no pudimos tomar una decisión en conjunto de decir: 'Gael yo te recomiendo que por el bien de tu padre, lo saques y lo pongas en un hospital bueno'".

Leer más: "Aplaudo de pie a mi padre", Gael García despide a José Ángel García con emotivo escrito

La actriz manifestó que si Gael García hubiera mostrado interés, su padre probablemente estuviera con vida. El cuerpo de José Ángel García fue cremado la tarde de ayer sábado; las cenizas permanecerán en casa de su viuda. Una parte de las cenizas podrían ser llevadas a Salamanca, Guanajuato, para ser depositadas en un nicho donde descansan los restos de su mamá.