Bella de la Vega da a conocer qué le dejó como herencia su esposo fallecido José Ángel García

México. La actriz Bella de la Vega, viuda del actor José Ángel García, quien murió en enero pasado en Ciudad de México a causa de una pulmonía, da a conocer qué le dejó como herencia.

En un reciente encuentro con medios de comunicación en CDMX, Bella confesó que no ha tenido problemas con Gael García, hijo de José Ángel, debido a que no hay dinero ni bienes por los cuales tengan qué pelear.

"Es que no hay ninguna herencia, no hay nada qué pelear, ni ningún pleito. Tengo que trabajar para vivir, no hombre, no, mi esposo en paz descanse es un amor y es un ángel."

Bella de la Vega menciona que la gran herencia que recibió en vida de José Ángel García fue su amor y la experiencia que él tuvo en la televisión, pero no solo a ella, sino que también a quienes lo rodearon y convivieron con él.

Acerca de cómo es su relación con el actor Gael García, uno de los hijos de su difunto esposo, menciona que siempre se desearon buenas cosas mutuamente y se han respetado.

Bella de la Vega. Foto de Instagram

"No estamos en contacto porque él es una persona ocupada que vive para su trabajo y yo lo respeto, todos seguimos adelante y en paz con nuestras vidas."

De la Vega envía felicitaciones a Gael, ya que se enteró va a ser papá y comenta que su esposo José Ángel desde el cielo estará feliz por ello también.

Bella participó recientemente en el concurso ¡Quiero cantar! del programa de televisión Venga la Alegría, y fue expulsada de la competencia de canto tras interpretar Fredy, mi amor.

De la Vega fue una de las concursantes más activas dentro de la competencia y siempre dio mucho de que hablar por sus interpretaciones, entre las que pueden citarse Me cuesta tanto olvidarte y Me he enamorado de un fan.