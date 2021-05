Bella de la Vega, ex madrastra de Gael García, abre su OnlyFans para no caer en el Buró de crédito

Bella de la Vega manifestó que ante la necesidad tuvo que abrir su cuenta de OnlyFans, donde compartirá fotografías y videos "muy, muy sensuales". La viuda del productor de televisión y actor mexicano José Ángel García, papá del también actor y productor de cine Gael García Bernal, dejó muy en claro que no le importan las críticas que seguramente recibirá y todo esto lo hace con el consentimiento de su fallecido esposo.

En una entrevista para la revista TVNotas, la actriz, modelo y bailarina Bella de la Vega señaló que no tiene problema con mostrar su cuerpo, "no me da pena, pues veo la vida diferente". La ex madrastra de Gael García, adelantó que en su cuenta de OnlyFans habrás muchas fotografías que le tomó su esposo José Ángel García.

Él tenía la ilusión de que yo posara para una revista de caballeros, entonces, sé que tengo su aprobación, su venia y su consentimiento.

Asimismo Bella de la Vega, quien participó en el show de televisión "Survivor México" que se transmite por TV Azteca, aseguró que su esposo no era una persona celosa y no veía mal que publicará imágenes sensuales en sus redes sociales, "mi esposo estaría orgulloso y le gustaría ver que la página me ayuda para sacar ingresos".

La viuda de José Ángel García comentó en la entrevista para la revista de espectáculos antes mencionada, que al abrir su OnlyFans tendrá una ayuda económica extra. Dijo que como toda persona de trabajo "eso es lo que buscamos, que podamos pagar nuestras cuentas y no estar con deudas para que no nos metan al Buró de Crédito".

Aunque de momento no tiene problemas económicos, tampoco "voy a decir que no tengo necesidad de trabajar, yo trabajo, además de por gusto, por necesidad".

José Ángel García murió el 22 de enero de 2020 a los 71 años de edad, tras unas complicaciones en su salud a consecuencia de la fibrosis pulmonar que padecía desde hace unos años.