Bella de la Vega será demandada por José Emilio, el hermano de Gael García Bernal 

México. La actriz Bella de la Vega, viuda del actor José Ángel García, sería demandada por José Emilio, hermano de Gael García e hijo menor del fallecido.

En el programa De Primera Mano, José Emilio refiere que se siente molesto e indigando por algunas declaraciones que Bella ha hecho en su contra.

Me indigna que diga que yo amenazaba a mi papá con que si no me daba dinero, yo me iba a matar, yo me fui a vivir con él porque lo amaba", cita el joven.