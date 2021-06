"Bella mamacita", dijo Christian Nodal al ver a Belinda modelar lencería negra para Vogue México

Belinda compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías como parte de una entrevista que tuvo para la revista Vogue México y Latinoamérica. La actriz y cantante mexicana de origen español, lució su cuerpazo al usar una sexy lencería negra. No solo causó furor entre sus miles de seguidores, sino también con su futuro esposo Christian Nodal.

Belinda derrochó belleza y sensualidad en esta sesión fotográfica para Vogue en su edición México y Latinoamérica.

En uno de los post que hizo en su feed de Instagram, el cantautor del Regional Mexicano Christian Nodal expresó, "bella mamacita", a lo que muchos usuarios de esta red social le respondieron: "que hermosa esposa tendrás", "cuídala mucho, ella se merece lo mejor", "muchas felicidades Nodal, te quedas con una hermosa princesa, muy pronto tu reina" y muchos comentarios más.

En la entrevista para la revista antes mencionada, Belinda manifestó que para su familia "espero poder ser la mejor versión de mí, el mejor ser humano posible, lo más empática con ellos y obviamente con la gente en general".

Asimismo recalcó que todo lo que hace, lo lleva a cabo porque le nace desde su corazón, no buscando la aprobación de los demás. "No pienso mucho en 'voy a hacer esto porque le va a gustar al público', no, hago lo que me nace, lo que yo quiero".

Al final del día si el público me quiere quien soy, me van a seguir, van a seguir mi contenido, mis historias, mis canciones o mis actuaciones o lo que sea.

Y precisamente sus fans le han mostrado todo su apoyo luego de que diera a conocer que su novio Christian Nodal, le había dado el anillo de compromiso en una cita muy romántica que tuvieron en un exclusivo restaurante en Barcelona, España, a fines de mayo pasado.

